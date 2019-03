Ha un malore e si schianta contro la vetrina di un negozio, morto un uomo

La moglie di un 74enne è sotto shock dopo il drammatico incidente avvenuto a causa di un malore dell’uomo che si è schiantato contro la vetrina di un negozio

Un terribile incidente ed il decesso avvenuto davanti agli occhi della moglie. E’ morto così un uomo di 74 anni il quale, mentre si trovava alla guida della propria automobile, ha accusato un malore. L’incidente si è verificato a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca e, perduto il controllo del veicolo, l’anziano è andato a schiantarsi contro la vetrina di un negozio di ortopedia ubicato sulla via Aurelia: al fianco dell’uomo c’era la moglie che non ha potuto far nulla per evitare lo scontro.

Soccorritori sul posto dopo l’incidente

Come riportato da Toscana Media News sul posto sono arrivati, a bordo di un’automedica, i soccorritori che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione nel disperato tentativo di salvare il 74enne per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. I paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: oltre all’automedica di Viareggio sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Croce Verde di Lido di Camaiore, insieme agli agenti della polizia municipale per effettuare tutti i necessari rilievi atti a determinare la dinamica dell’incidente.

Lo schianto a pochi metri dall’ospedale

L’incidente si è verificato a poca distanza dall’ospedale Versilia, dunque i soccorsi sono stati tempestivi ma il malore è risultato fatale. Sotto shock la moglie dell’uomo deceduto, fortunatamente incolume. (immagine di repertorio)