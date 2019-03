Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Marzo 2019: settimana difficile per il Leone, elettricità nell’aria per l’Acquario

Venerdì 22 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nonostante la Luna opposta incida molto al mattino, per cui qualcuno si sveglierà con una grande indolenza, magari anche con un po’ di mal di testa (sapete che la testa secondo la tradizione astrologica è il punto debole di questo segno), direi che, nonostante ciò, c’è una grande voglia di superare gli ostacoli e allora l’Ariete lo sappiamo com’è fatto: quando ha in mente di portare avanti un progetto, quando crede in una situazione è capace di lavorare anche con la febbre alta o comunque quado è molto stanco. Quindi, attenzione perché queste sono delle giornate utili anche per rimetterti in gioco. Grandi emozioni entro la fine del mese di Aprile;

Toro. Questo weekend per il Toro rappresenta una prova del nove, un test per capire se una relazione è ancora valida. E qui mi metto nei panni che sono amanti del relax, della tranquillità, e magari hanno a che fare con una persona che è molto nervosa. Può capitare. Può capitare perché tra l’altro il Toro viene preso di mira da questo punto di vista. Siccome è molto carino, insomma, ha dei modi abbastanza affettuosi, è molto protettivo, poi quando ama una persona è anche molto possessivo, dà sicurezza e quindi di solito si avvicinano al Toro le persone che hanno bisogno di maggiore sicurezza, mentre quelle che sono già sicuri, o comunque piuttosto stabili, potrebbero addirittura reputare i Toro troppo monotoni. Attenzione a questo Marte che dice che il nervosismo è altissimo e bisogna tenere sotto controllo anche qualche problema fisico;

Gemelli. I Gemelli si accompagnano a diverse conoscenze nella vita, poi però quando fanno mente locale sulla propria esistenza si rendono conto che persone di riferimento ce ne sono poche. Nel senso che contatti, parole, se ne sprecano tanti però al momento del bisogno chi è che sta davvero vicino? In questi giorni qualche Gemelli si rende conto che ha speso troppo, che ha completato un progetto a metà. Chi ha investito dei soldi in una situazione non è contento perché non sono tornati indietro oppure sono stati immediatamente spesi. In amore ci vuole un po’ di pazienza. C’è anche chi tollera una situazione che altri non tollererebbero;

Cancro. Quando una persona del Cancro è agitata di solito sente fastidi allo stomaco. Ti è capitato in questi ultimi giorni? Attenzione a quel reflusso o comunque a quel lieve malessere che può essere interpretato come una sorta di disagio in amore, nelle relazioni con gli altri. Qui, più che altro, non c’è tempo per amare. Posso pensare che ci sia anche qualcuno in crisi, ma il lavoro prende talmente tanto del tuo tempo, le nuove responsabilità sono talmente importanti che in questo periodo rischi di trascurare i sentimenti proprio perché vuoi darti più da fare. Certo che chi non ha un’attività ancor di più la sta cercando.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone può trovare un po’ di difficoltà nel procedere. D’altronde, penso che molti mi diranno che questa non è stata una settimana super. Quindi fino a domenica bisognerà essere un pochino cauti nelle relazioni. Tu sei forte, hai buone idee, mancano quattrini che magari stai cercando anche di recuperare, e allora mi vengono in mente gli imprenditori ma anche i ragazzi che magari vogliono iniziare un lavoro altrove. Ci vogliono soldi persino per trasferirsi in un’altra città. Questo è l’unico blocco. Tempo per amare? Si deve recuperare;

Vergine. Posso parlare, per la Vergine, di inattività voluta perché quando vedi che c’è troppa confusione intorno a te stacchi la spina e aspetti che tutto si calmi. Il problema è che hai a che fare con delle persone che magari tanto calme non sono oppure sei proprio tu che agiti gli animi. Vuoi vivere con più intensità un rapporto. La Vergine può essere abbastanza stabile a livello fisico, quindi troveremo nati Vergine che non è che corrono dalla mattina alla sera o fanno sport dalla mattina alla sera (può capitare ma non è prassi), mentre dal punto di vista mentale lì sì che fai vero agonismo perché non ti fermi mai e le persone che stanno intorno a te devono, in qualche modo, seguirti. Non è facile;

Bilancia. Il fatto che la Luna si trovi oggi in Bilancia regala al fine settimana una marcia in più per questo segno zodiacale. Se qualcuno ti mette fretta puoi dire stop. Certe condizioni non cambieranno prima di Maggio però si può lavorare ad un progetto, a una attività. Tu guardi un po’ troppo quello che pensa la gente. Per esempio, magari non vuoi più rifare un certo lavoro però pensi “Se poi me ne vado che cosa diranno di me?”. Comincia a credere in te stesso e a pensare alle cose più importanti. Chi ha ricevuto da poco un incarico è sottoposto a notevoli responsabilità;

Scorpione. Forse lo Scorpione non è molto interessato alle questioni d’amore però posso dire che presto le cose cambieranno e che la fine di Marzo porta emozioni vere, anche conoscenze particolari. Pensa che addirittura, se non ti muovi e sei single, potrebbe richiamarti qualcuno entro la fine di Marzo: una persona che non dico che avevi dimenticato (lo Scorpione non si scorda di nulla), ma che magari avevi messo un po’ in disparte. Emozioni forti e recupero anche dal punto di vista emotivo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario quando parte la primavera parte per grandi progetti. Doppia partenza, quindi. Se ci sono state, negli ultimi tempi, delle discussioni, ora devi superarle. Gennaio è stato il mese più pesante. Cerca di fare quello che desideri soprattutto se è un qualcosa di creativo, perché t hai voglia veramente di creare qualcosa di nuovo. In amore, se c’è una persona che non tolleri pazienta ancora qualche giorno;

Capricorno. Più volte ho detto che il Capricorno è una roccia ed è davvero così. La forza non si discute, però anche i più forti vivono momenti di transizione, di nervosismo. Le perplessità riguardano il lavoro, quindi oggi soprattutto avresti voglia di andartene via e chissà che qualcuno non prenda anche una giornata di vacanza. Chi non lavora, naturalmente, è già in vacanza ma non vorrebbe stare in vacanza. Datevi da fare perché è chiaro che qui è un discorso generico però tutti quelli che hanno qualcosa da dire, o da riprogrammare, entro Maggio avranno delle buone novità. Nuovi programmi;

Acquario. Le relazioni d’amore, per l’Acquario, sono sempre importanti ma anche un po’ trasgressive. All’Acquario non piace la solita zuppa, la solita minestra. Sabato e domenica saranno giornate un po’ conflittuali. C’è elettricità nell’aria e dal punto di vista psico-fisico devi cercare di evitare qualche contrasto. Non rimandare nulla a domani. Questa sera conviene non fare le ore piccole perché c’è troppa tensione nell’aria;

Pesci. Il weekend aiuta il segno dei Pesci a recuperare, tra l’altro a breve festeggeremo anche l’ingresso di Venere in questo segno zodiacale, e allora se un Pesci vuole l’amore si salvi chi può. Anche perché se una persona ti ha negato l’amore adesso potresti essere proprio tu ad andare lì, con impeto, a chiedere ciò che ti spetta. Il futuro, con la persona giusta al fianco, può essere splendido. Qualche intralcio a livello economico, questioni legali. Lo sai che c’è qualche ritardo però io non dispero: penso semplicemente che bisogna dare tempo al tempo. Intuizioni valide per un periodo che entro la fine di Marzo porterà ancora più fortuna e contatti validi.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento