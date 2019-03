Tredicenne muore all’improvviso in seguito a un malore, dopo mesi la verità sul decesso

Un esame post-mortem ha risolto il giallo della morte di una ragazzina di 13 anni, scomparsa all’improvviso in quello che era stato definito un decesso inspiegabile

La sua morte, all’età di soli 13 anni. ha lasciato l’intera famiglia sconvolta. Un dramma, quello che ha portato via la piccola Eboney Cheshire, chiarito grazie all’esame post mortem sul suo cadavere, dal quale è emerso che la 13enne sarebbe morta a causa del consumo di ecstasy nella sua casa. L’episodio è avvenuto nel mese di dicembre quando polizia e paramedici sono stati allertati e hanno raggiunto Rainhall, nel Merseyside dove si sono trovati davanti ad una ragazzina in gravissime condizioni che hanno portato in ospedale dove è deceduta intorno alle 23.40.

L’intervento dei soccorritori e il decesso

Un decesso definito inizialmente come ‘inspiegabile’, che solo dopo alcuni mesi ha una ragione concreta: secondo quanto riportato nel rapporto del Ministero dell’Interno redatto dopo opportuni esami medici, rivela il Daily Mail, la morte è avvenuta per la tossicità dell’MDMA: un’overdose di ecstasy sarebbe dunque all’origine della morte di Eboney. “Possiamo confermare che la causa della morte di Eboney Cheshire, 13 anni, deceduta il 3 dicembre”, ha dichiarato un portavoce, “il rapporto ha determinato che la causa è legata alla tossicità della 3,4-metilenediossimetanfetamina

Lo strazio della mamma e del fratello

La mamma della 13enne, Kerry Williams, ha dichiarato: “La mia bellissima bambina, ti amo con tutto il cuore. Sono distrutta e non riesco a pensare a una vita senza di te. Non voglio vedere il domani, voglio solo tenerti tra le mie braccia. Le nostre vite non saranno mai più le stesse, la tua mamma ha il cuore spezzato”. Anche il fratello, Leon, ha condiviso su Facebook un commovente omaggio alla sorella: “La cosa più difficile al mondo – ha scritto – è perdere qualcuno che ami. Non dimenticherò mai quel 2 dicembre, quando ho perso la mia bellissima sorella”. L’adolescente è stata sepolta il 2 gennaio nella St Martholemew’s Church di Rainhill.