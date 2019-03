Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 23 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 23 marzo 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Pronti, come sempre, vi proponiamo la programmazione completa in prima e seconda serata di questa sera, sabato 23 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita Italia-Finlandia, valida per le qualificazioni degli Europei del 2020. A seguire, il film “Air Force One”.

Su Rai 2 un nuovo episodio di “N.C.I.S-Los Angeles”: la squadra NCIS di Los Angeles vede come uomo di punta G. Callen, un enigmatico agente famoso per il suo talento nel ricoprire incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall’agente speciale Samuel “Sam” Hanna. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 il programma di divulgazione “Sapiens”: un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi. Subito dopo, il “Tg Regione”.

Passiamo alle reti Mediaset, con Rete 4 che propone il film “Poliziotto superpiù”: mentre in perlustrazione in una zona disabitata, l’agente Dave Speed viene investito accidentalmente da un’esplosione atomica. Nonostante questo, sopravvive e anzi si accorge di essere entrato in possesso di facoltà sovrumane. A seguire, il film “Il Commissario Lo Gatto”.

Su Canale 5 va in onda “Il meglio di C’è posta per te”, un riassunto delle storie più belle che hanno caratterizzato questa stagione del programma condotto da Maria De Filippi. In seconda serata, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 spazio all’intrattenimento, con un film datato ma che vale sempre la pena riguardare: “Mrs. Doubtfire-Mammo per sempre”: Daniel e Miranda divorziano e i figli vengono affidati a Miranda. Daniel li può vedere solo il weekend. Quando Miranda decide di cercare una governante, Daniel, che fa il doppiatore ed è abile in camuffare la propria voce, decide di travestirsi da signora per stare vicino ai figli. In seconda serata, la “Formula-E China Sanya – Gara”.

Su La 7 va in onda, anche questa settimana, “Little Murders”: sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera potrebbe essere la prossima vittima. Subito dopo, uno speciale del “Tg La7”, dedicato alle elezioni in Basilicata.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Vacanze per un massacro”: evaso in cerca di un antico bottino, Joe arriva in uno chalet abitato da una coppia e una ragazza. I tre diventeranno suoi schiavi.

Stasera in TV, sabato 23 marzo 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 Calcio, Qualificazioni Campionati Europei 2020: Italia-Finlandia

23:00 Magazine Euro 2020

23:20 Air Force One (film)

Rai 2

21:05 NCIS: Los Angeles (serie tv)

23:30 TG2 Dossier

Rai 3

21:40 Sapiens

23:50 TG Regione

Rete 4

21:27 Poliziotto superpiù (film)

23:47 Il commissario Lo Gatto (film)

Canale 5

21:20 C’è posta per te

0:30 X – Style

Italia 1

21:20 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (film)

23:55 Automobilismo: FIA Campionato Formula E

La7

Little Murders by Agatha Christie (serie tv)

0:00 Speciale Tg La7 – Elezioni Regionali Basilicata

Tv8

21:25 Un pizzico d’amore (film)

23:10 Fragranza d’amore (film)

Iris

21:00 Hunter’s Prayer – In fuga (film)

22:43 The Corruptor – Indagine a Chinatown (film)

Cielo

21:15 Vacanze per un massacro (film)

23:00 A letto con Daisy (film)

Maria Rita Gagliardi