Jane Alexander: “Ho lasciato Elia Fongaro perchè non ero più felice con lui”

Jane Alexander, per la prima volta, parla in tv, a “Pomeriggio 5”. della rottura con Elia Fongaro.

Jane Alexander ha deciso di rompere il silenzio, dietro al quale si era trincerata in queste settimane e, ospite a “Pomeriggio Cinque”, ha parlato, per la prima volta in tv, della rottura con Elia Fongaro, conosciuto nella Casa del “Grande Fratello Vip” e per il quale aveva lasciato il compagno Giampaolo Amicarelli.

Parlando dei motivi che hanno portato alla rottura, l’attrice e doppiatrice di origini britanniche ha raccontato che:

“È successo, credo, quello che succede in tante coppie. Avendo noi iniziato la storia dentro una bolla, una volta che poi ha preso il sopravvento la vita, non eravamo più solo noi due, ma c’erano il lavoro, gli amici, il tempo libero. Insomma mille cose che ti portano poi a vivere una vita diversa da quella che era prima. Ti rendi conto di chi hai davanti”.

Jane ha lasciato Elia perchè con lui non era più felice:

“Ho smesso di piangere dieci giorni fa. È stata una scelta mia. Non è che io mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene. L’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta per me – dice – Non ero felice con lui, non lo ero più”.

Jane Alexander: “Ho lasciato Elia per la sua ambizione”

Le cose sono iniziate ad andare male quando Elia si è trasferito da Milano a Roma ed ha iniziato a manifestare una certa ambizione lavorativa:

“Sarà stata l’ambizione di Elia, non lo so. Ha ragione a essere ambizioso, è giovane! Fa bene. Bravo”.

Jane ha provato a contattare Elia, ma non ha ottenuto risposta:

“Io gli ho mandato il post prima. Credo che una persona che ti ama, ci tiene tanto a te, se tu provi a fargli capire che non stai bene ti tiene. E non mi pare che mi ha tenuto. Mi sono sentita come se lui avesse anche un sospiro di sollievo. Magari queste sono illazioni mie, magari lui può venire qua e dire tutt’altro. Qualche giorno fa gli ho mandato un messaggio e lui non mi ha neanche risposto. Sai quanti messaggi gli ho mandato da quando è successa questa cosa? Perché se uno sta male poi ci riprovi”.

Attendiamo una controreplica da parte di Elia.

