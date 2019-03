Nave da crociera in avaria al largo, paura per 1300 passeggeri

Una nave da crociera è bloccata a causa di un’avaria ai motori, le procedure di evacuazione risultano estremamente difficili a causa del forte vento

Sono ore di forte ansia e paura per i 1300 passeggeri a bordo di una nave da crociera in panne in mare aperto. Secondo le informazioni riportate dall’Ansa l’imbarcazione avrebbe seri problemi ai motori che impedirebbero al comandante di muoversi e avvicinarsi alla costa: si tratta della nave da crociera Viking Sky che, come sottolineato dalle autorità locali è stata raggiunta da diverse imbarcazioni e da altrettanti elicotteri per cercare di avviare le procedure di evacuazione.

Evacuati solo un decimo dei passeggeri

Si tratta però di una situazione non semplice poichè sull’area soffia un vento molto forte e vi sono onde alte diversi metri che rendono l’evacuazione dei passeggeri estremamente complicata. Secondo quanto si è appreso, la nave della Viking Ocean Cruises è stata inaugurata nel 2017 e intorno alle 14 del 23 marzo ha riscontrato i primi problemi mentre si trovava a circa 2,5 milia dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia. L’SoS è stato lanciato poco dopo, come confermato dalla Bbc ma due ore dopo il primo allarme solo 100 passeggeri sono stati evacuati a bordo degli elicotteri, sui quali possono salire non più di 20 persone alla volta.

Centro di accoglienza allestito a terra

Intanto al centro sportivo di Farstad è stato organizzato il centro di accoglienza dei passeggeri alcuni dei quali, cinque secondo i media locali, sarebbero stati trasferiti in ospedale. Il capo dei vigili del fuoco Jens Petter Husoy ha confermato ai media che al momento la situazione è sotto controllo pur non aggiungendo informazioni in merito alle condizioni dei passeggeri condotti in ospedali. Le tv norvegesi intanto hanno mostrato le immagini della nave da crociera in avaria, piegata dalla forza delle onde che a poca distanza da Hustad, una delle aree più pericolose dell’intera costa norvegese, sono molto alte: la Viking Sky era salpata da Tromso ed era diretta a Stavanger.