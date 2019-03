Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Marzo 2019: il Capricorno deve puntare sui suoi progetti, novità sul lavoro per i Pesci

Sabato 23 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono giornate interessanti e credo che in questo momento tu abbia bisogno di vivere le relazioni in modo più tranquillo. Ci saranno delle buone prospettive un po’ per tutti nel senso che questo è un momento in cui l’Ariete vuole fare molte cose, il Sole è tornato nel segno, questo è periodo di compleanni per i nati Ariete che possono festeggiare un evento. I primi ad essere invasi da questa nuova forza sono i nati di fine Marzo. Novità anche a livello sentimentale. Attenzione ai rapporti mordi e fuggi che possono capitare soprattutto quando uno è già legato, convivente: ecco forse queste cose sarebbero da evitare;

Toro. In questo weekend si salvi chi può, nel senso che il Toro ha sopportato talmente tante provocazioni che se c’ una persona che insiste troppo nel volere la guerra la otterrà, e dal punto di vista fisico sono 48 ore che mi piacciono così così. È vero che Urano è nel segno, anche Marte lì, e quindi da tempo prendi tutto un po’ troppo di petto e sei meno forte da questo punto di vista. Cerca di recuperare un po’ di energia;

Gemelli. Giornate un po’ particolari in cui hai bisogno di essere amato e persino confortato. I Gemelli, a furia di dire “Lo faccio domani”, potrebbero avere una serie di problemi che si sono accumulati nel tempo da risolvere e veramente ci vorrà tanto tempo per affrontare tutto; è probabile anche che ci sia una forte agitazione interiore per questo. Chi vuole aprire una vertenza, iniziare una causa, deve stare sempre un pochino attento. Ho spiegato che non è un periodo facile per questo motivo. Le coppie in crisi, dopo un Gennaio pesantissimo, se hanno buone fondamenta possono recuperare, altrimenti no;

Cancro. Abbandona l’agitazione e se possibile cerca anche di concederti un fine settimana rilassante. Sabato e domenica sono giornate più influenti. A questo punto si parla di amore, anche se il lavoro potrebbe avere portato delle buone opportunità. Però devo dire che anche in caso di novità tutto costa fatica, quindi se ti danno un incarico è un incarico faticoso e nulla ti viene regalato, oppure tu hai voglia di toglierti da un incarico che proprio non ti piace più. Insomma, diciamolo: con Saturno in opposizione molti Cancro si sono rotti le scatole di stare in un certo luogo e faranno carte false per cambiare. Un rapporto si è indebolito, va recuperato. Un contratto va salvato;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le tue idee sono buone ma si sa che ogni buona idea va in qualche modo sostenuta, e a volte quando queste idee riguardano il lavoro ci vogliono quattrini. Siccome il Leone non pensa alle cose in piccolo, ma sempre in grande, probabile che ci siano splendide idee ma un budget limitato per realizzarle. Confido molto su questa fine di Marzo, ma anche su Aprile perché il Sole è tornato favorevole. Peccato che questa giornata ti trovi un po’ fuori forma. Dal punto di vista sentimentale buone risorse già in questo periodo, addirittura ritorni di fiamma per qualcuno;

Vergine. La Vergine, a volte, dovrebbe anticipare i tempi. Strano a dirsi, perché questo è un segno zodiacale piuttosto rigoroso, piuttosto ordinato, piuttosto responsabile, ma hai perso del tempo (magari non per colpa tua) e adesso devi risolvere tante cose. Magari sei anche in ritardo in una consegna. Chi ha abbandonato un’attività, chi ha iniziato un nuovo percorso di vita, è supportato da buone stelle perché comunque questo resta un ottimo oroscopo con Urano, Marte favorevoli, Saturno attivo, quindi entro l’estate ci sarà una vittoria. C’è chi già ha vinto qualcosa ma ora deve mantenere tutto perfettamente in ordine;

Bilancia. Attento alle spese. A volte si spendono soldi per appagare il nostro animo che è poco quieto e la Bilancia a volte si concede, appunto, qualche distrazione: magari un capo di abbigliamento, un profumo, qualcosa che aiuti a sentirsi meglio. Sapete che la Bilancia ha questo culto dell’eleganza esteriore e interiore che è molto importante. In amore c’è bisogno di più tranquillità, forse anche di ricucire uno strappo. Parla con serenità nel fine settimana;

Scorpione. La Luna è un elemento di forza. Il tuo segno un segno che spesso, giustamente, viene indicato come il segno dei veggenti. Perché? Perché tu le cose le senti prima che arrivino, però a volt aiuti meglio gli altri che te stesso. Sì, perché quando si è molto sensibili, molto ricettivi, si ha paura di fare delle previsioni per sé. Intanto, guardiamo le indicazioni delle stelle. Con Venere favorevole dalla fine dei Marzo recupero in amore e devo dire anche a quelli che hanno vissuto una crisi da poco siate un pochini più positivi. Qualcuno mi risponderà “Ma io non trovo nessuno”: a volte sono blocchi psicologici che portano a non sviluppare l’amore. Riflettici;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Weekend importante, poi dalla prossima settimana abbiamo un oroscopo valido per i chiarimenti d’amore. Alcune storie ufficiali sono state messe in discussione, forse qualcosa non è andato per il verso giusto. Io penso che tu voglia veder chiaro in una relazione. Acquisizioni e novità a livello professionale. Bisogna vedere se hai già sfruttato un’occasione. Ricorda che quando c’è un esame bisogna andare preparati, eh. Anche se Giove è nel segno non è che tutto è spianato, però puoi avere quella chiamata che aspetti;

Capricorno. Dopo tre giorni pesanti ben venga questo weekend. Vivi ripensamenti in amore? Se hai sbagliato qualcosa nel lavoro o hai faticato molto, è perché hai ereditato un lavoro che faceva qualcun altro perché hai cercato di tamponare una falla che altri avevano aperto. Ecco perché dico al Capricorno non pensare di risolvere i problemi di tutti: cerca di fare una tua strada, di portare avanti un tuo progetto. Sabato e domenica di recupero per le coppie. Dispute o competizioni con una Bilancia;

Acquario. L’Acquario tra sabato e domenica è un po’ appesantito e sente una forte agitazione. Diciamo che queste stelle non sono ancora ottime, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, le relazioni. Forse fai troppo e guadagni poco? Nei prossimi quattro o cinque mesi dovrai lasciare alcuni percorsi per portare avanti altre cose. Chi è giovane potrà andare a studiare in un’altra città. Tutto costa fatica e denaro ed ecco perché come ho già ricordato al segno del Leone, che è tuo opposto, anche tu dovresti stare un po’ attento al budget;

Pesci. Come dicevo venerdì, il tuo è il segno delle intuizioni. Sei uno specialista nell’intuire le cose che non vanno e al tempo stesso anche sei bravo a risolvere i problemi, però ci vuole un certo tempo di maturazione o addirittura di macerazione, quindi se c’ stata una crisi, se c’è stato un problema, è dal 26 in particolare che riuscirai a superare tutto. Nelle coppie di lunga data non dico che c’è crisi, però rispetto all’educazione dei figli e alcune scelte da fare di tipo pratico ci sono stati dei problemi. La fine del mese aiuterà anche chi è solo. Novità per chi ha nuovi contatti o vuole disporre diversamente la propria attività. Ne parlerò nei prossimi giorni;

