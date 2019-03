Popolo Sovrano, che flop: ascolti bassissimi. Il programma sparisce dal palinsesto

Popolo Sovrano, la nuova trasmissione in onda su Rai Due, rischia già di chiudere.

E’ questa l’indiscrezione riportata da Dagospia, che ha verificato come il programma ideato da Carlo Freccero – diventato direttore di Rai Due lo scorso autunno, ndr – sia scomparso dai palinsesti della prossima settimana.

D’altronde, sempre stando a quanto rilevato da Dagospia, gli ascolti per Popolo Sovrano sarebbero tutt’altro che esaltanti. I dati che fanno riferimento alla puntata andata in onda giovedì evidenziano come la trasmissione sia giunta ultima nel gradimento degli spettatori tra tutti i programmi non solo della Rai, ma anche di Mediaset e La7.

Popolo Sovrano ottiene solo il 2,4% di share

Popolo Sovrano ha fatto registrare 475.000 spettatori, con un misero 2,4% di share. Un risultato che non è mai cambiato, dato che già nelle prime puntate i riscontri erano stati all’incirca gli stessi. Una sonora bocciatura, quindi, per la trasmissione ideata da Freccero insieme a Povera Patria, tanto da convincere Rai Due ad estrometterla dal palinsesto.

Molte le critiche giunte da più parti per gli espliciti riferimenti al populismo e al sovranismo, nonostante alcuni servizi di grande impatto come quello che ha portato all’aggressione all’inviato Daniele Piervincenzi a Pescara. Si attendono novità più concrete sul futuro di Popolo Sovrano, che potrebbe anche essere spostato in seconda serata.