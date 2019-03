Trattore si ribalta all’improvviso e lo schiaccia, morto un uomo di 67 anni

Tragedia nel Pisano: un 67enne è deceduto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore che stava utilizzando per lavorare in un podere

Doveva essere un sabato come un altro, dedicato al lavoro nei campi, ma si è trasformato in una tragedia. Un uomo di 67 anni ha perso la vita in modo drammatico, schiacciato dal trattore che stava utilizzando per lavorare in un podere: è accaduto nel Pisano, nel territorio di Montescudaio per ragioni ancora da chiarire. Certo è che giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo morto a causa delle gravi ferite riportate e rimasto letteralmente intrappolato sotto all’enorme trattore che si era ribaltato.

Ambulanza e vigili del fuoco sul posto

In via del Vandello sono arrivati, oltre all’ambulanza, anche i vigili del fuoco per liberare il corpo del 67enne dal mezzo pesante. E i carabinieri di Guardistallo per delimitare l’area dell‘incidente ed effettuare tutti i necessari rilievi atti a determinare con esattezza la dinamica del sinistro. E’ accaduto, sottolinea La Nazione, nel pomeriggio, intorno alle 17.30, del 23 marzo e, come mostrato dalle immagini realizzate dai pompieri, il trattore si è ribaltato improvvisamente schiacciando l’uomo che nulla ha potuto fare per evitare di finire sotto all’enorme mezzo.