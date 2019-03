Uomo di 30 in cerca di sesso estremo scoperto in un circo dai Carabinieri: denunciato

Un uomo di 30 anni è stato ritrovato dai Carabinieri nudo e legato all’interno di un circo. Per lui una denuncia

Chieti (Abruzzo). Una vicenda abbastanza singolare ha coinvolto, stanotte, un circo attualmente di stanza a Guardiagrele, un piccolo Comune della Provincia abruzzese di Chieti. Qui i Carabinieri, allertati dal proprietario insospettitosi dopo aver sentito degli strani rumori, hanno scoperto un uomo nudo che era stato presumibilmente legato da qualcuno. Si tratta di un 30enne, regolarmente sposato, che probabilmente è andato in cerca di sesso estremo come sarebbe solito fare.

Momenti di paura tramutatisi poi in attimi di incredulità per il proprietario di un circo che nella notte, tra le diverse roulotte dei suoi collaboratori, ha assistito a una scena davvero surreale. L’uomo, 48 anni, è stato svegliato intorno alle ore 04:30 del mattino da dei rumori sospetti e pesando si potesse trattare di un ladro si è appostato per spiare il potenziale intruso. La realtà era ben diversa e sicuramente più inaspettata: l’intruso non era un ladro ma un uomo di 30 anni, che si aggirava nello spazio riservato al circo completamente nudo, con le mani legate dietro la schiena e in stato confusionale. Il giovane pare camminasse pronunciando frasi senza senso. A quel punto al proprietario del circo non è rimasto altro da fare se non chiamare i Carabinieri.

Uomo in cerca di sesso estremo, 30enne fermato in auto dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Chieti, diretti al circo di Guardiagrele su richiesta del proprietario, hanno incrociato la macchina a bordo della quale l’uomo scoperto a girovagare nudo si era poi allontanato. L’auto, di proprietà del 30enne, è stata fermata dai militari. Il giovane era regolarmente vestito ma non aveva le scarpe e presentava i piedi pieni di graffi. I Carabinieri hanno potuto constatare, oltre all’esattezza della descrizione fisica fornita dal proprietario del circo, lo stato confusionale di cui l’uomo era ancora preda. Successivamente, i militari lo hanno riaccompagnato a casa e qui, con molta sorpresa, hanno trovato una moglie, la sua, ben cosciente del fatto che il marito si fosse allontanato da casa in cerca di sesso estremo e di giochi erotici di vario tipo. Non era infatti la prima volta che l’uomo si assentava per poi tornare a casa in quello stato. L’uomo è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.

