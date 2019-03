Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 24 marzo 2019

NewNotizie.it vi fornisce, come sempre la programmazione in prima e seconda serata dei principali canali italiani. Ecco cosa andrà in onda questa sera, domenica 24 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone, come ogni domenica, l’imperdibile appuntamento con “Che tempo che fa”, programma di attualità, politica e spettacolo, condotto da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “The Good Doctor”: le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata. In seconda serata, uno “Speciale tg2”, dedicato alle elezioni in Basilicata.

Su Rai 3 Veronica Pivetti conduce una nuova puntata di “Amore Criminale”, raccontando le storie di donne, vittime di mariti violenti e femminicidi. Subito dopo il “TG Regione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il grande calcio, con la partita Olanda-Germania, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. A seguire, l’approfondimento calcistico, dedicato alla partita.

Su Canale 5 va in onda l’ultima, attesissima, puntata de “Il Silenzio dell’Acqua” e, finalmente, scopriremo chi c’è dietro alla morte di Laura. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda una nuovo appuntamento con le inchieste ed i servizi di attualità de “Le Iene Show”, seguito da una nuova puntata di “Girlfriend Experience”.

Su La7 una nuova puntata di “Non è l’Arena”, programma di approfondimento politico e di attualità, condotto da Massimo Giletti. In seconda serata, uno speciale “Tg La7”, dedicato alle elezioni in Basilicata.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata di “Alessandro Borghese-Quattro ristoranti”.

Rai 1

20:35 Che tempo che fa

0:05 Speciale TG1

Rai 2

21:15 The Good Doctor (serie tv)

22:55 Speciale Tg2 – Elezioni Regionali in Basilicata

Rai 3

21:30 Amore criminale

23:35 TG Regione

Rete 4

20:35 Qualificazioni Europei 2020: Olanda – Germania

22:55 Qualificazioni Europei 2020 – Speciale

Canale 5

21:24 Il silenzio dell’acqua

23:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:15 Le Iene Show

1:00 Girlfriend Experience

La7

20:35 Non è l’Arena

23:40 Tg La7-Speciale elezioni in Basilicata

Tv8

21:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Iris

22:59 La moglie vergine (film)

0:52 La passione turca (film)

Cielo

21:20 Backtrack (film)

23:00 Spiando Marina (film)

Maria Rita Gagliardi