Incidente stradale mortale tra un’auto e una moto: un centauro ha perso la vita in Veneto

Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi: la morte avvenuta dopo lo scontro della sua moto con un’auto

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 Marzo 2019 un terribile incidente stradale è avvenuto tra Vedelago e Castelfranco Veneto, in Provincia di Treviso (Veneto). Un uomo, a bordo di una motocicletta, ha perso la vita dopo aver impattato contro un’automobile. Sul posto sono giunti i soccorsi del Suem 118 e gli agenti di Polizia preposti all’attuazione di tutti i rilevamenti necessario.

Incidente stradale mortale a Treviso, un centauro ha perso la vita oggi

Un motociclista ha perso la vita appena qualche ora fa (dopo le ore 13:00) in Provincia di Treviso. L’uomo, a bordo di una Ducati, si è scontrato con una vettura in Via Castellana, tra i centri abitati di Vedelago e Castelfranco Veneto. Saranno i rilievi che in questi istanti stanno effettuando le Forze dell’Ordine a stabilire l’esistenza di eventuali responsabilità.

Incidente stradale mortale a Treviso, la dinamica del sinistro

Sull’incidente, proprio perché verificatosi poche ore fa, ci sono ancora delle notizie molto scarne. Pare, comunque, che la motocicletta abbia impattato contro la macchina che, proprio al sopraggiungere del mezzo a due ruote, stava cercando di svoltare a destra. A causa della violenza dell’impatto il motociclista è stato sbalzato via dal sellino della sua moto. Nulla da fare per lui, nonostante l’arrivo dei soccorsi: è morto sul colpo.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: Treviso Today)

Maria Mento