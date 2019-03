Isola dei Famosi news, Ariadna Romero rivela: “Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno consumato sull’Isola”

A “Non succederà più”, programma condotto da Giada De Miceli su Radio Radio”, Ariadna Romero rivela che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge avrebbero consumato a L’Isla Bonita”.

Fresca di eliminazione a “L’Isola dei Famosi 9”, Ariadna Romero, ospite di “Non succederà più”, programma condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, rivela un particolare super hot, che riguarda Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, coppia, molto discussa, nata in Honduras. Stando a quanto raccontato dalla bellissima modella e attrice cubana, il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, durante il loro soggiorno a “L’Isla Bonita”, si sarebbero lasciati andare ad un amplesso amoroso:

“Io ho detto a Soleil che si era fatta Jeremias, è vero. Se hanno consumato? La cosa è stata ammessa da loro nella prima volta che sono andati sull’Isla Bonita. Ok, l’ho detta. Sì, così hanno detto, che hanno consumato”.

Parlando di Soleil, con la quale decisamente non corre buon sangue, Ariadna ha dichiarato che:

“A volte sento definirla come una ragazza forte di carattere, io per forza di carattere intendo un’altra cosa, non la prepotenza e l’arroganza. Fisicamente è una roccia, è sempre leader ed è molto forte, è imbattibile, ma è vero anche che mangia. Gli altri sono un po’ debilitati”.

Roger Garth: “Jeremias Rodriguez è andato in Honduras con l’intento di consumare”

Il racconto di Ariadna, sul presunto rapporto intimo di Jeremias e Soleil, è stato confermato da Roger Garth, secondo il quale Jeremias sarebbe andato in Honduras con il preciso intento di essere il primo naufrago a fare sesso sull’isola:

“So una cosa, ma forse è meglio che non la dica. Non vorrei dire questa cosa, ma forse devo. Ok, mi tocca proprio dirla. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Questo è quello che mi hanno detto. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. […] Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”.

Maria Rita Gagliardi