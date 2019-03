La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 25/03/2019 al 31/03/2019

Penultimo appuntamento di Marzo con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, in onda come di consueto ogni domenica con Mezzogiorno in Famiglia, su Rai2. È stato un Marzo dominato dagli stravolgimenti più o meno incisivi portati dal transito di Urano. Scopriamo adesso come le stelle si stanno preparando a incidere sul prossimo mese di Aprile.

Dalla dodicesima alla decima posizione: Vergine giù tra problemi d’amore e di lavoro

Vergine. Questa settimana inizia a essere un pochino problematica ma sempre a livelli molto bassi. La Vergine ha un anno di grande interesse, di grandi vantaggi. I Vergine che hanno un dilemma economico o lavorativo rischiano di arrabbiarsi un pochino. I Vergine sembrano sempre tranquilli ma dentro di loro si agitano le passioni. Le giornate centrali della settimana saranno di recupero, ma tra oggi e martedì credo che qualcuno si sentirà instabile. Se ci sono problematiche d’amore attenzione perché in questi tre giorni si fa sentire un certo livore. Per i nuovi incontri, e mi riferisco ai single, c’è poco da fare, mentre per il lavoro c’è molto da fare;

Bilancia. Avete dei momenti di grande entusiasmo, momenti in cui dite “Non mi importa, vado avanti”, e momenti in cui invece vi importa e cominciate a darvi addosso perché pensate di non essere stati incisivi. Tra mercoledì e venerdì ci sono delle giornate un po’ particolari. In questo momento è molto importante mantenere la calma. Dovete mettere a posto delle questioni, soprattutto se siete capi e qualcuno vi ha dato delle responsabilità. Vi trovo un po’ costretti dalle circostanze. Vi ricordate quando vi parlavo di insofferenza all’ambiente? Siete voi che volete cambiare aria, ora che è arrivata la primavera e c’è il Sole contrario;

Capricorno. Tra mercoledì, giovedì e venerdì la Luna transita nel vostro segno. Che dobbiate recuperate l’amore e che dobbiate ora fare delle proposte è fuor di dubbio. Entro Maggio bisogna portare avanti un grande progetto. Il Capricorno che vuole fare delle cose importanti avrà tre mesi per farlo. Marte e Urano sono in buon aspetto. Se non siete in primo piano non vi preoccupate: il Capricorno, a volte, lavora meglio dietro le quinte. Il Capricorno a volte è isolato perché non riesce a spiegare quello che vuole. Questa è una settimana di messa a fuoco degli obiettivi. Bene il weekend.

Dalla nona alla settima posizione: i Gemelli ancora in difficoltà con Giove opposto

Gemelli. Settimana pesante. Non è messa in discussione la vostra volontà, ma con Giove in opposizione c’è proprio un problema di regole, di contratti, di postille, di risposte che non arrivano. Le risposte arriveranno ma ci sarà sempre da faticare. Giove opposto significa che non dovete tanto innovare ma conservare. C’è da dire che se vi offrono qualcosa di nuovo magari non sarà una proposta così stuzzicante. Questo non vuole dire che non ci possa essere successo, ma che magari i nuovi incarichi possono creare attriti, difficoltà. Giornate pesanti lunedì e martedì, in ripresa sabato e domenica. I sentimenti hanno bisogno di protezione, di coccole, di recupero.

Toro. Il Toro ha un’agitazione che andrà scemando grazie a Marte e Venere in ottimo aspetto. Nelle ultime tre settimane avete dato per scontato un amore, e adesso se avete un amore contrastato ve la prendete meno per tante cose. Gli amori che hanno resistito alle ultime settimane sono davvero forti perché voi siete buoni e cari ma quando scoppiate non vi ferma nessuno. Attenzione perché mercoledì, giovedì e venerdì possono essere giornate buone per il lavoro. Voi del Toro, più degli altri due segni di terra, potrete avere belle novità tra Maggio e Giugno. Magati anche voi state lavorando a un buon progetto perché bisogna darsi da fare, le cose non cadono dal cielo. I cambiamenti l’anno scorso sono stati un po’ pesanti: quest’anno vi state adattando;

Sagittario. Lunedì e martedì la Luna è nel segno. Io spero che il Sagittario abbia situazioni di maggiore semplicità. Nelle ultime settimane ci sono stati dei problemi, anche fisici. Attenzione perché questa tensione può riversarsi in amore, non nei rapporti solidi, ma se uno non si può dedicare al partner ci possono essere delle difficoltà. Questa è una settimana tranquilla ma ne arriveranno di migliori. Ricordo sempre che l’oroscopo porta occasioni ma poi il lavoro lo dobbiamo fare noi. Se abbiamo un esame non possiamo sperare di superarlo senza aver studiato solo perché abbiamo delle buone stelle. È arrivato il momento dell’esame: l’occasione, se non è ancora arrivata, arriverà.

Dalla sesta alla quarta posizione: il Leone può portare avanti progetti

Ariete. Innanzitutto il Sole è nel segno, quindi dovrebbero essere tornate la vitalità e la voglia di fare. Nelle giornate di lunedì e martedì anche la Luna è nel segno. L’Ariete è un segno zodiacale di quelli che amano fare delle scoperte. Voi siete un po’ gli Indiana Jones dello zodiaco. Siete pronti per attivarvi in amore. Superata la fase più difficile di Febbraio, gli amori che sono andati avanti proseguono e quelli che nascono ora possono essere importanti. Ricordate che questo è un anno che regala cose a singhiozzo. Cercare di accontentare tutti non è facile;

Leone. Il Leone, come l’Ariete, vuole sempre emergere e arrivare primo. Arriveranno delle settimane difficili. Vi ho sempre detto di non cantare vittoria prima di averla ottenuta, perché questo aiuta a creare inimicizie. Quando le cose non vanno bene il Leone dà le colpe agli altri. Avete avuto un po’ ragione voi e una Venere non proprio bella vi ha causato dei problemi nelle ultime settimane. Ora tornate a galla e vi anticipo che Aprile è il mese dei progetti: una situazione che volete far partire ad Aprile o Maggio andrà sicuramente a buon fine;

Scorpione. C’è uno Scorpione molto innamorato. Questa Venere vi aiuta: bisogna far un distinguo tra chi è stato attento all’amore e ha avuto dei problemi e chi, invece, ha messo in primo piano il lavoro. Organizzate qualcosa di bello anche in vista della Pasqua. Le prossime 3-4 settimane saranno intriganti per l’amore. Può tornare una bella serenità anche per chi ha vissuto una crisi;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: Cancro e Pesci ringraziano Venere

Acquario. L’Acquario deve un po’ contrastare se stesso. È un po’ polemico, ma su questa natura forma una bella personalità perché è esclusiva, non si mischia. L’Acquario non vuole fare le cose che fanno gli altri. Tuttavia, questo momento è un po’ particolare perché è polemico perfino con se stesso. È l’effetto di questo Urano che però può ribaltare in senso attivo e positivo la vita di un Acquario. Ciò che è stato tollerabile nei prossimi mesi non lo sarà più. Attenzione perché questo terzo posto è bello e indica una capacità di azione notevole e una capacità di ribellione che sarà fonte di disagio. L’Acquario quando dice stop non torna indietro;

Cancro. Settimana importante sia perché Venere torna attiva sia perché a metà settimana ci sarà una situazione di lotta ma di lotta che poi verrà vinta. Potrete avere delle chiamate. Saturno opposto vi ha fatto cambiare oppure vi ha fatto scegliere cosa è possibile portare avanti. Non è più possibile portare avanti tutto. Un po’ di confusione ancora regna nella vostra vita ma con Venere attiva non farete degli errori dal punto di vista sentimentale. C’è una conferma, siete un po’ meno tormentati, certo sempre nei vostri limiti perché il Cancro è il segno ad esempio degli artisti tormentati. Questa settimana riuscite a esprimervi e questo è molto importante;

Pesci. Con Venere nel vostro segno se non arriva un amore è perché non volete voi. Questo è normale perché voi, quando siete feriti da delusioni precedenti, per paura bloccate il nascere delle situazioni. Ma se non c’è questo blocco dovete viaggiare spediti. Da mercoledì a venerdì giornate importanti per gli accordi. Non tutte le questioni legali sono state gestite al meglio. La settimana vi consente di sistemare alcune situazioni. Non sottovalutate l’amore, non fate vittimismo, non piangete se non ce n’è motivo, perché adesso è il momento giusto per sorridere.

Maria Mento