Un boato e le fiamme. Paura a Roma, esplode villino a Frascati: morti padre e figlio di 21 anni, ferita la madre

Frascati, esplosione nel villino: 2 morti

Tragedia in un villino di Frascati, alle porte di Roma. Ieri sera una villetta in via Macchia dello Sterparo, al civico 108, è stata devastata da un’esplosione, forse causata da una fuga di gas.

Due i morti: Angelo e Mario Bernardini, padre e figlio rispettivamente di 51 e 21 anni. L’uomo lavorava come guardia giurata, il figlio era studente. Una terza persona, la madre del ragazzo e moglie di Angelo Bernardini, di 47 anni, è rimasta ferita in modo grave ma non è in pericolo di vita. Salvo il secondo figlio della coppia di 17 anni, che era fuori casa al momento dell’esplosione.

Il quartiere ha sentito una fortissima esplosione, alle 21 di sera, poi un’alta colonna di fumo si è levata nel cielo, con forti fiammate. Sul posto della tragedia i carabinieri ed il personale del 118 e le squadre di vigili del fuoco di Roma.

Si indaga sulle cause

Si indaga sulle cause della terribile esplosione che ha devastato la famiglia Bernardini: per ora si sa che lo scoppio è stato così forte da aver causato il crollo delle strutture portanti della casa.

Fra le ipotesi al vaglio, quella della fuga di gas. Una possibilità, quest’ultima, sempre più remota man mano passano le ore. Infatti un portavoce di Italgas ha comunicato che ‘dai primi accertamenti effettuati dai tecnici, gli impianti di competenza della società, posizionati lungo il muro di cinta della villetta e quindi in luogo esterno, sono risultati integri’.

Non si esclude la possibilità che siano coinvolti nell’esplosione i fuochi d’artificio che sono stati trovati nel garage. Fra le possibilità, anche quella dello scoppio delle bombole di gas. È stata esclusa la presenza di altre persone sotto le macerie. I pompieri hanno scavato sotto le macerie aiutarti dagli specialisti Nbcr e del carro Usar per gli edifici crollati.

La tragedia ricorda altri drammatici casi simili di esplosioni di edifici causate da fughe di gas.