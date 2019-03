Anticipazioni Il Nome della Rosa, ultima puntata: verso la risoluzione del mistero dell’abbazia

Le anticipazioni dell’ultima puntata de “Il Nome della Rosa”.

Questa sera, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultima puntata de “Il Nome della Rosa”, fiction tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco le anticipazioni.

Bernardo interroga Remigio: l’arresto del dolciniano gli permette di far fallire la Disputa e di accusare gli stessi francescani di eresia. Salvatore, stremato dalle torture, testimonia contro l’amico, che viene condannato al rogo insieme alla ragazza occitana.

Malachia, intanto, è tornato in possesso del libro, ma anche lui diventa una delle vittime. Mentre Guglielmo è deciso a risolvere il mistero, Adso non si dà pace per il destino della ragazza occitana e cerca, con Anna, di liberarla. Bernardo sembra farsi convincere a lasciarla andare, ma ha altro in mente.

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Raiuno, con l’ultima puntata de “Il Nome della Rosa”.

Maria Rita Gagliardi