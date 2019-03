Basilicata al Centrodestra, Salvini rassicura sul governo. Ma Di Maio: “Serve un chiarimento”

In Basilicata trionfa il Centrodestra, Salvini: “Al governo per quattro anni.” Ma Di Maio lo gela: “Servono chiarimenti.”

Matteo Salvini dopo l’exploit del Centrodestra in Basilicata: “Il gioverno è solido.” Ma Luigi Di Maio non ci sta: “Serve un chiarimento con la Lega”

Sulla scia delle elezioni regionali in Basilicata, Matteo Salvini ha subito esternato il suo trionfo ai giornalisti. Scagliandosi contro chi aveva intravisto, nelle crescenti tensioni fra Lega e M5S, un segno di instabilità del governo. Anche Luigi Di Maio è rimasto soddisfatto dei risultati del Movimento, ma a domande sul futuro dell’esecutivo ha replicato che “serviranno chiarimenti” con la Lega.

Basilicata al Centrodestra, Salvini: “Non ho interesse a far saltare il governo”

Matteo Salvini ha scelto Facebook per condividere le sue sensazioni al termine dell’attesissimo spoglio dei voti in Basilicata.

“In un anno la Lega ha triplicato i voti“, ha scritto infatti il Ministro dell’Interno. “Saluti alla Sinistra, ora è il momento di cambiare l’Europa.” Ma nel post si parla anche delle voci che, nei giorni scorsi, sembravano dare per prossima una rottura fra Lega e M5S. “Il mio orizzonte dura quattro anni, non meno. Non ho alcun interesse a far saltare il governo.“ Parole che suonano come un monito rassicurante all’indirizzo di Luigi Di Maio.

Di Maio esulta: “Siamo il primo partito, ma con la Lega occorrono chiarimenti”

Anche il vicepremier Luigi Di Maio non ha perso occasione per esprimere il suo trionfo riguardo ai risultati del voto in Basilicata.

“Siamo la prima forza politica politica della regione”, ha esultato su Facebook. “Abbiamo battuto tutte le liste; il vero tracollo, semmai, è stato quello del PD.” Ma il vicepremier si è anche mostrato più cauto di Salvini per quanto riguarda la stabilità dell’esecutivo di governo.

“La speranza del sistema è che il governo cada, e questo non accadrà“, ha precisato infatti, nel corso di un’intervista per ‘Quarta Repubblica’. “Ma è molto importante chiarire che fra Lega e M5S si potrebbe stare molto meglio. Le differenze tra Lega e Cinque Stelle ci sono sempre state, occorre capire come creare un clima di convivenza e rispetto, senza che tutto venga sempre opinato.”

Cristina Pezzica