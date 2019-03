Basilicata, vince il centrodestra col 42%. La sinistra perde la regione per la prima volta in 20 anni 

Basilicata, vince il centro-destra col 42%

La sinistra ha perso la Basilicata per la prima volta dopo 20 anni. L’uragano centro-destra, guidato da Matteo Salvini anche quando a vincere è un candidato proposto da Berlusconi, sconvolge anche la Basilicata. Mancano poche decine di sezioni allo scrutinio ma i giochi son fatti: col 42%, il candidato di centro-destra, Vito Bardi, ha vinto le regionali.

Bardi è stato proposto direttamente da Berlusconi ed era l’uomo del centro-destra lucano. “Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega. Un’altra vittoria dopo Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia. Stiamo arrivando dappertutto e spazzeremo via la vecchia classe politica e i burocrati che ancora cercano di fermarci” ha sostenuto Salvini.

Il PD rimane ottimista

Nelle regionali, la coalizione di centro destra è formata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, al contrario di quanto avviene al Governo. “Grazie. La Lega in un anno triplica i voti,vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa” scrive Salvini su Facebook.

Al secondo posto c’è il centrosinistra, col candidato Carlo Trerotola: ha perso con il 32,9%. “Un sentito ringraziamento a Carlo Trerotola e alle tante persone che si sono impegnate, senza risparmiare energie, per ricostruire e rinnovare il centrosinistra lucano. Grazie a chi ha creduto nel centrosinistra, che partiva da una situazione difficilissima, e che ha contribuito a ritrovare l’unità smarrita causa dinamiche regionali” comunica Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd.

Di Maio: “Crollo? No, corriamo soli”

Il M5S arriva con 20,7% col candidato Antonio Mattia, tuttavia il partito, ci tiene a sottolineare Di Maio, corre da solo e non in coalizione. Una scelta che è costato un piccolo crollo anche in Sardegna un mese fa. In realtà rispetto alle regionali del 2013, quando il M5S in Basilicata era al 13,2%, si tratta di una salita non indifferente. “Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di «voti dimezzati in un anno» e di «crollo», ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro “ dice Di Maio, facendo riferimento al fatto che la stampa parla di ‘crollo M5S’ paragonando i risultati delle regionali con quelli nazionali.