Chi è Manuela Arcuri, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Manuela Arcuri, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Manuela Arcuri è tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sull’attrice.

Nata ad Agnani, in provincia di Frosinone, nel 1977, Manuela Arcuri ha iniziato la sua carriera di modella per fotoromanzi all’età di 15 anni. Il debutto al cinema arriva a 17 anni con il ruolo nel film d’esordio di Leonardo Pieraccioni “I Laureati”; subito dopo ottiene una parte ne “I Buchi Neri” del regista Pappi Corsicato; Suo il ruolo della coatta Mara nel film “Viaggi di Nozze” di Carlo Verdone; nel 1997 compare anche nella tradizionale commedia natalizia “A Spasso nel tempo”, assieme a Massimo Boldi e Christian De Sica. Per la tv, ha recitato nella serie televisiva “Disokkupati” e nel 2001 in “Carabinieri” è stata la protagonista nel ruolo di Paola Vitali. Nel 2002, insieme a Vittoria Belvedere, ha affiancato Pippo Baudo nella conduzione del “Festival di Sanremo”.

Età, biografia e curiosità su Manuela Arcuri

Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con l’ex calciatore Francesco Coco. Dopo di lui, è stata legata al campione italiano di scherma Aldo Montano , fino al 2006. Dal 2010, è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014.

