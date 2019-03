Chi è Milena Vukotic, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Milena Vukotic, concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”.

Milena Vukotic sarà una delle concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sull’attrice, nota per essere stata nonna Enrica, nella fiction “Un medico in famiglia”.

Milena Vukotic è nata a Roma nel 1935, da padre commediografo di origine montenegrine e madre italiana. Sin da piccola, si dedica allo studio della danza classica, sia in Italia che in Francia. Milena è un’attrice italiana di grande successo, vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello. Tanti i ruoli interpretati al cinema, in teatro e in tv, tra cui quello di moglie di Raffaello Mascetti in “Amici miei” di Mario Monicelli e della mitica Pina Fantozzi nella saga “Fantozzi” di Paolo Villaggio. Ha, inoltre, interpretato il ruolo di Enrica Morelli nella serie televisiva “Un medico in famiglia”. Da Ettore Scola a Carlo Verdone, da Steno a Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, Milena Vukotic è stata diretta da diversi registi per un totale di ben novantacinque film.

Biografia, età e curiosità su Milena Vukotic

Nel 2003, ha sposato Alfredo Baldi, studioso e autore di diverse pubblicazioni di critica cinematografica, che ha otto anni meno di lei. Non ha figli.

Maria Rita Gagliardi