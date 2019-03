Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 25 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 25 marzo 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa di questa sera, 25 marzo. Partiamo da Rai 1 che manda in onda una nuova puntata de “Il Nome della Rosa”, fiction tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco: ambientato nel 1327, il drama vede protagonista Adso da Melk, giovane e inesperto novizio di un frate francescano inglese di nome Guglielmo da Baskerville. Recatisi in un monastero benedettino sperduto nei monti dell’Italia settentrionale, i due si trovano a dover risolvere una serie di misteriosi omicidi a cui alcuni monaci attribuiscono cause soprannaturali, convinti che sia tutta opera dell’Anticristo. A complicare la risoluzione dell’intricata rete di menzogne e omissioni, arriva l’Inquisitore domenicano Bernardo Gui, disposto a tutto pur di porre fine all’ordine francescano. A seguire, uno speciale di “Porta a porta”, dedicato alle elezioni in Basilicata.

Su Rai 2 nuovo appuntamento con i comici partenopei di “Made in Sud”, introdotti dai conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta. In seconda serata, ancora risate con il film “Song’e Napule”, con protagonisti Serena Rossi e Giampaolo Morelli.

Su Rai 3 una nuova puntata con le inchieste di “Report” che, stasera, tra tanti argomenti, tratterà anche quello degli smart speaker: entro a fine dell’anno potrebbero essere 260 milioni in tutto il mondo: sono gli smart speaker, agglomerati di microfoni e altoparlanti animati da intelligenza artificiale. Smuovono un mercato da sette miliardi di dollari l’anno e sono in continua crescita. Fanno capolino nell’intimità delle nostre case, nelle nostre auto. Ma rispettano la nostra privacy? Per interagire con loro basta pronunciare la parola chiave e formulare una richiesta. Ma che fine fa la nostra voce? Come e per quali fini vengono conservati i dati che le aziende raccolgono sul nostro conto?. Subito dopo, “Prima dell’alba”, programma condotto da Salvo Sottile.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone l’approfondimento politico e di attualità di “Quarta Repubblica”. A seguire il film “Hero”.

Su Canale 5 penultimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi 9”, durante il quale ci saranno ben quattro eliminazioni. Chi accederà alla finalissima di lunedì prossimo? In seconda serata il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il grande calcio, con la partita Francia-Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Subito dopo, l’approfondimento calcistico, legato alla partita.

Su La7va in onda un nuovo appuntamento con la quattordicesima stagione del medical drama “Grey’s Anatomy”, seguito da “Body of proof”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “The river wild-il fiume della paura”: Gail vive a Boston: una bella casa, un marito architetto, due figli e un cane, ma e’ nata nei territori del selvaggio Ovest. E’ li’ che ritorna per passare qualche giorno di vacanza praticando il suo sport preferito, il rafting, cioè la discesa delle rapide di un fiume su un gommone. Va da sè che la gita, presi a bordo due ragazzotti che si riveleranno rapinatori in fuga, si trasformi ben presto in un incubo.

Rai 1

21:25 Il Nome della Rosa (serie tv)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:45 Song ‘e Napule (film)

Rai 3

21:20 Report

23:10 Prima dell’alba

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:32 Hero (film)

Canale 5

21:20 L’isola dei Famosi

0:50 TG5 – Notte

Italia 1

20:34 Qualificazioni europei 2020 – Francia – Islanda

22:54 Qualificazioni Europei 2020 – Speciale

La7

21:15 Grey’s Anatomy (serie tv)

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 007 Spectre (film)

0:10 Il codice Da Vinci (film)

Iris

21:00 The River Wild – Il fiume della paura (film)

23:19 Il rapporto Pelican (film)

Cielo

21:15 Elsa & Fred (film)

23:10 Lorna (film)

