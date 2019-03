L’uomo potrà guarirsi come Wolverine? Ecco le scoperte scientifiche sul gene della rigenerazione

In futuro l’uomo potrà arrivare ad auto guarirsi? Gli scienziati stanno studiando le potenzialità del verme pantera, che possiede il gene della rigenerazione

Gli scienziati stanno studiando le potenzialità del verme pantera, il verme che vive nelle isole Bermuda e che possiede il gene Early Growth Response (Egr in sigla). Il gene in questione capace di attivare un meccanismo che porta alla rigenerazione delle cellule danneggiate dell’organismo. La scoperta è stata compiuta dall’Università di Harvard e i ricercatori statunitensi hanno spiegato che quando il gene si attiva è come un interruttore che mette in moto tutti gli altri interruttori che sono implicati in tale processo. Gli studiosi, però, stanno cercando di capire anche altro. Infatti, anche l’uomo possiede il genere Egr: allora perché l’organismo umano non è capace di rigenerare in automatico le cellule ferite?

L’uomo potrà autorigenerarsi attraverso il gene della rigenerazione? Il gene Egr nel verme pantera

In futuro, l’uomo potrà autorigenerarsi attraverso il gene della rigenerazione? La domanda nasce dalla scoperta del cosiddetto gene della rigenerazione, scoperto dall’Università di Harvard e presente nel DNA del verme pantera ma anche in quello umano. Nel mondo dei fumetti, esiste un supereroe dotato di poteri particolari e capace di rigenerare il suo corpo grazie al gene X e ad esperimenti di laboratorio: si tratta di Wolverine, le cui vicende sono state pubblicate dalla Marvel Comics. La realtà, però, è cosa ben diversa rispetto al mondo della finzione e dell’immaginazione. L’essere umano, benché possegga nel suo DNA il gene Egr, non è capace di rigenerarsi come invece fa il verme pantera. Secondo gli studiosi, il problema sta nei connettori che permettono di attivare quel procedimento, connettori combinati diversamente nell’organismo del verme.

L’uomo potrà autorigenerarsi attraverso il gene della rigenerazione? Parla il Dott. Mansi Srivastava

Il team che si sta occupando di studiare il verme pantera e il gene della rigenerazione ha parlato dei risultati raggiunti sulla rivista Science. Come ha spiegato il Dott. Mansi Srivastava, diventa normale ad un certo punto chiedersi come mai, se l’uomo ha lo stesso gene del verme pantera, noi esseri umani non possiamo rigenerarci? Il passo successivo di questo studio riguarda proprio le straordinarie connessioni che consentono al verme delle Bermuda di rigenerarsi. Si cercherà di riprodurre in laboratorio il funzionamento di quel tipo di processo, per poi tentare di riprodurlo su altri animali. I risultati futuri potranno portare la medicina rigenerativa a compiere degli innegabili progressi.

(Fonte: SkyTg24 e Daily Star Online)

Maria Mento