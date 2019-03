Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Marzo 2019: novità sul lavoro per i Gemelli, Cancro pronto per grandi onori

Lunedì 25 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La primavera, per l’Ariete, è la stagione del rinnovamento e la primavera è ormai iniziata da cinque giorni. La stagione che da sempre ti trova protagonista, ti trova attivo, vuole vederti in prima linea per quanto riguarda una revisione. Nell’ambito del lavoro dall’anno scorso si lotta per mantenere un certo ritmo e qualcuno ha pagato pegno. In effetti, qualche Ariete di recente ha dovuto fare un check up, un controllo, proprio perché lo sforzo è eccessivo. Gli Ariete vivono momenti di forte stress quando la battaglia è intensa, ma io non ho mai visto un Ariete vivere nella più completa tranquillità a meno che non debba lasciar passare il tempo. Magari è pagato per fare una cosa, se si agita o non si agita non succede nulla, allora in quel caso (solo in quel caso) può sembrare tranquillo perché nella mente è sempre molto agitato;

Toro. Il Toro ha una buona nuova settimana e si parla di una questione astrologica aperta, forse un po’ confusa nei rapporti interpersonali perché Urano e Marte dissonanti provocano una certa aggressività verbale. Tu mi dirai “Non è colpa mia, mi provocano”. Sono d’accordo con te, però bisogna dirlo: rispetto a qualche mese fa adesso le cose ti toccano un pochino di più. Sarà che devi fare tanto, sarà che entro la fine dell’anno devi fare dei progetti in più. Se hai a che fare con una persona poco chiara o troppo agitata potresti innervosirti;

Gemelli. I Gemelli hanno una interessante situazione sotto il profilo lavorativo, non di sblocco totale però qualche piccola buona notizia può arrivare, mentre per ciò che concerne le questioni di carattere amoroso lì bisogna capire con chi hai a che fare. Per due giorni c’è stress, potresti essere arrabbiato per l’apparente insofferenza di una persona. Attenzione a una richiesta in sospeso;

Cancro. Credo che queste giornate abbiano il potere di rimetterti in sella e qui bisognerebbe parlare del mese più pesante, che è stato quello di Febbraio, perché non sono pochi i nati Cancro che devono mettere a posto contenziosi aperti proprio in quel periodo. Saturno è opposto, d’accordo, ma questo non è che blocca la vita, semplicemente ti fa lavorare il doppio, turni strazianti. Magari tu stesso hai deciso di iniziare a fare qualcosa di nuovo, un nuovo incarico, che da una parte è tanto importante (dall’anno scorso addirittura c’è chi ha cambiato), ti dà un particolare privilegio rispetto agli altri ma è veramente una noia. D’altronde, grandi fatiche grandi onori.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Cerca, in questa giornata, di evitare tensioni anche perché da domani Venere non sarà più opposta e quindi, quando un pianeta cambia improvvisamente, non è che con una persona con la quale abbiamo litigato sempre improvvisamente torna il sereno, però si affrontano le cose con maggiore serenità; addirittura (ma parlo di casi estremi) dire “Stop, vai a quel paese” sarà più facile, ecco, perché sei tu a deciderlo. L’amore può tornare dopo un periodo di assenza, o quantomeno questo è un momento importante. Per il lavoro direi che ci sono dei piccoli privilegi in più, ma ti devi arrabbiare per ottenere ciò che desideri;

Vergine. Buona nuova settimana, con qualche piccolo conflitto al mattino, poi ricordiamo che da giovedì avremo stelle migliori. In questa fase di disagio, di stanchezza, di nervosismo, l’unica cosa che bisogna fare è tenersi lontani dalle complicazioni, che in amore però possono essere un pochino più frequenti. In particolare, chi vive due storie, chi ha tradito o è stato tradito, a fine mese dovrà capire che cosa desideri davvero;

Bilancia. La Bilancia ha una buona nuova settimana, con tante responsabilità in più, tante piccole ansie in più, e allora dividiamo il percorso dei Bilancia. Chi lavora come dipendente vuole cambiare lavoro o vive una situazione all’interno di una società che sta cambiando, mentre per quanto riguarda chi ha un ruolo di comando, beh insomma, impegno interessante, magari di prestigio, però accidenti quanta fatica. Saturno è dissonante. È un po’ il discorso che stavo facendo al segno del Cancro: in questo periodo se arrivano delle buone cose sono sempre un po’ più pesanti. I lavoratori dipendenti vorrebbero evadere. In amore si torna ad essere molto più suadenti da questa settimana;

Scorpione. Lo Scorpione è intrigante, lo sarà ancora di più. Se qualcuno si avvicina a te e ti dice “Guarda che quella persona ti ha notato” e tu poi butti all’aria tutto dicendo “Ma sì, a me non interessa l’amore”, poi non ti lamentare se non ci sono incontri perché i nati sotto il segno dello Scorpione quando sono desiderati scappano, quando invece desiderano una persona che non ci sta si infervorano. Molta volontà in più, con Venere favorevole, per recuperare posizioni di prestigio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Si parte con la Luna nel segno questa settimana. Quindi, ricapitolando: lunedì e martedì giornate che permettono di fare qualcosa in più, anche se la maggioranza dei Sagittario secondo me adesso pensa al lavoro, allo studio, a un esame, a fare bella figura. Ricorda che questo è un anno che prima o poi te la dà una bella occasione ma devi sfruttarla a seconda delle tue capacità. Se poi non arriva muoviti. Se ci sono delle persone troppo lontane o troppo diverse da te, è probabile che tu abbia uno scontro a fine mese;

Capricorno. Inizio lento, liberazione da Maggio, non sostituire persone. Se è già capitato forse ti sei reso conto di avere commesso un errore. Non sentirti il salvatore della patria. Comincia a pensare a te stesso. Quindi bisogna tirare avanti e molti vanno a lavoro sperando al più presto che ci sia la possibilità di abbandonare un incarico spinoso, e se questo momento ti porta a lavorare un po’ più dietro le quinte meglio così. In amore invece devi tornare in prima linea. Bello questo cielo per chi vuole amare, e se ha una storia ufficiosa renderla ufficiale;

Acquario. L’Acquario, in questo periodo, possiede idee molto chiare su quello che deve fare nel futuro, però avere le idee chiare per un Acquario significa anche buttare all’aria tutto quello che non va perché da questo punto di vista l’Acquario non è il segno delle convenienze. Io non ho mai conosciuto un Acquario molto opportunista. Insomma, un po’ di opportunità nella vita bisogna sfruttarle però di solito l’Acquario ha una sua personalità, un suo modo di fare. Quante volte ho spiegato che per un ideale l’Acquario mangia anche pane e cipolla, pur di portare avanti un progetto. Però attenzione a non esagerare perché dal punto di vista economico e pratico bisogna veramente sì dare una scossa ma capire anche cos’è utile e cosa non è utile;

Pesci. Questa, per il segno dei Pesci, è una giornata particolare perché preludio, da domani, dell’ingresso di Venere che sarà nel segno. Spazza via i desideri negativi, spazza via la depressione se c’è stata, o la malinconia o il pessimismo. Quella sorta di scarsa comunicabilità che potrebbe aver creato, in qualche occasione, anche momenti difficili. Persino chi convive si è sentito solo. Recupero a fine mese e oggetto di riflessione, in questi giorni, anche la situazione lavoro. Novità in arrivo.

