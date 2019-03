Sbranato dal suo cane, Gianluca, 43 anni, muore dissanguato: trovato dalla moglie. Lascia due bambini

Gianluca ucciso dal suo cane a Roma

Una morte terrificante quella di Gianluca Romagnoli, un uomo di Roma di 43 anni, ucciso dal suo stesso cane.

Gianluca è morto sbranato dal suo pastore corso, i cui morsi hanno reciso l’aorta. Gianluca Romagnoli era uscito di casa venerdì verso sera per la consueta passeggiata con il suo cane, un pastore corso. La moglie, non vedendolo tornare, era andato a cercarlo e l’ha trovato in una pozza di sangue in zona Osteria dell’Osa, a Roma, e lo ha trovato morto dissanguato.

Probabilmente Gianluca è stato aggredito dal cane per cause che ancora non sono note e che sono in corso di accertamento. L’aggressione durante la passeggiata quotidiana: una scena terribile si è presentata davanti alla moglie, il marito era steso a terra con profonde ferite.

Aggredita anche la moglie

La donna è stata anch’essa aggredita dal cane, che l’ha morsa al braccio. Lei è riuscita a portarlo a casa e a legarlo in giardino. Ora l’animale si trova al canile della Muratella dove gli esperti decideranno se abbatterlo.

L’uomo, purtroppo, non si è salvato. Nonostante la celere chiamata al 118 da parte della moglie, aveva perso troppo sangue. Attorno al corpo di Gianluca segni di lotta, il piumino nero stracciato, e una profonda ferita alla mano ed al braccio destro.

All’arrivo dei soccorsi Gianluca era già morto: secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato in ogni modo di sottrarsi alla furia del suo cane, diventato improvvisamente aggressivo, senza riuscirci. Gianluca lascia due bimbi piccoli.

Il decesso è avvenuto circa un’ora prima dell’arrivo dei soccorsi, verso le 18: a causare la morte la recisione dell’arteria omerale che ha causato una forte emorragia. Torna la polemica sulla pericolosità di alcune razze di cani, a causa dell’ennesima brutale aggressione mortale a Roma.