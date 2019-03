Il padre di Ramy: “Io non volevo la cittadinanza, mi hanno detto i giornalisti di chiederla e di insistere”

“Cittadinanza? Me l’hanno detto i giornalisti”

Si accende lo scalpore sulla vicenda successiva alla tentata strage di San Donato Milanese. Dei tre ragazzini eroi che hanno sventato la strage chiamando i carabinieri, due sono marocchini, nati in Italia ma senza cittadinanza (che potranno chiedere al compimento dei 18 anni).

Ha fatto parlare il fatto che, in questi giorni, mentre si discuteva della possibilità di dare la cittadinanza italiana ai due giovani stranieri per l’atto eroico (come comunemente avviene in ipotesi simili), Ramy abbia dimostrato una certa insistenza nel chiedere la cittadinanza. “Me la devono dare, se tutti quelli (i suoi compagni sul bus, ndr) morivano cosa facevano?” dice di fronte ai microfoni.

“Mio figlio è stato strumentalizzato”

Mentre scoppia il dibattito, all’aeroporto Malpensa di Milano la giornalista Francesca Chaoqui intravede il padre del ragazzo. L’uomo, raggiunto dalla giornalista, spiega candidamente che il figlio ha subito una strumentalizzazione. “Ramy è stato strumentalizzato” ha sostenuto l’uomo.

“Sì, io sono in Italia da 18 anni e non ho mai chiesto nulla. Voglio soltanto continuare a fare il mio lavoro e voglio vivere serenamente” ha comunicato l’uomo. Sostiene di non aver mai pensato di chiedere la cittadinanza italiana, ma che i giornalisti hanno premuto ed insistito perché facesse delle dichiarazioni e perché la chiedesse per il figlio.

Il padre di Ramy denuncia la strumentalizzazione del figlio e le pressioni effettuate dalla stampa per tornare a parlare di cittadinanza e ius soli. Insomma, un esempio impeccabile di sciacallaggio politico.

