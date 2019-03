Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Marzo 2019: va stuzzicata la curiosità dell’Ariete, la Bilancia ha una volontà intermittente

Martedì 26 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un momento particolare per l’Ariete, non solo perché è primavera già da sei giorni ma anche perché torna una buona carica. Il vigore è necessario: l’Ariete ha bisogno di stimoli. Quante volte vi ho spiegato che l’Ariete ama quando sente che qualcosa gli sfugge, mentre se ha certezze beh in quel momento l’Ariete non ama più o comunque si disinteressa. Bisognerebbe sempre cercare di stuzzicare la curiosità dell’Ariete. Più volte ho ricordato che questo è un anno che porta situazioni a tempo. C’è una bella conferma nel mese di Aprile;

Toro. Il Toro ha una situazione buona e Venere è in aspetto buono. Non è che tutte le storie che andavano male improvvisamente sanano, però c’è più collaborazione, comprensione, e poi io parlo sempre di un amore in termini universali quindi tutto quello che in questo periodo puoi vivere anche a livello di contatti umani, di contatti di lavoro, va rinvigorito. Il consiglio delle stelle è solamente quello di evitare conflitti diretti perché ce ne sono già stati troppi l’anno scorso;

Gemelli. Stelle particolari, queste di martedì, che possono provocare un momento di sosta, di conflittualità; poi avremo un recupero tra sabato e domenica. Diciamo che questa è una settimana un po’ particolare per l’amore, quindi mi rivolgo a quelli che hanno avuto una crisi: attenzione a non rinverdirla, attenzione a non tornare su vecchi percorsi che non hanno motivo di esistere. Bisogna cercare di evitare uno scontro più o meno diretto;

Cancro. Il Cancro può iniziare a parlare d’amore e può anche innamorarsi. Di solito, quando abbiamo stelle importanti come quelle del periodo capita che l’amore torni anche se non vogliamo, nel senso che può magari chiamarci una persona del passato, qualcuno che è rimasto amico dopo una storia finita, oppure se semplicemente se ci sono state delle situazioni in bilico (o stata chiusa una storia) ci si farà un pensierino su, qualcuno ci ripenserà. Tra mercoledì e venerdì raccomando, però, di non fare le ore piccole. Lo stomaco resta un punto debole.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei talmente preso dalla tua attività, dalla competizione, che devi fare scelte piuttosto in fretta. Aprile sarà un mese di successi, nella seconda metà, ed ecco perché qualcuno sta già elaborando delle strategie vincenti anche a lunga scadenza. Peccato il solito problema budget, soldi, quindi in questo periodo, forse, rispetto alle tue idee non ci sono risorse, oppure vorresti che qualcuno ti desse risorse in più per cercare di portare avanti un progetto. Tu vuoi sempre comandare, dire l’ultima parola. Potresti improvvisamente trovarti di nuovo innamorato;

Vergine. La Vergine in questo momento deve capire se una storia funziona oppure no e deve farlo al più presto, entro la fine di Marzo, altrimenti proprio in questa settimana particolare può tornare qualche momento di disagio. Se decidi di convivere, sposarti, puoi avere a che fare con qualcuno che abbia la capacità di fare progetti, comunque sai che entro l’estate possono nascere delle belle emozioni. Devi cercare la quadratura del cerchio e questo non sempre è facile;

Bilancia. Restare tranquilli non è semplice anche perché vivi una situazione molto particolare che in qualche modo vorresti, dovresti, cambiare, quindi c’è da dire che da questo punto di vista ogni giorno è come se dovessi affrontare una lotta per cercare di superare tante tensioni, per cercare di superare anche la tua stessa volontà che è intermittente, non tanto perché manchi di giudizio, di forza, quanto perché attorno a te ci sono delle situazioni che veramente fanno calare le braccia, quindi sei più che scusato da questo punto di vista. Non dimenticarti dell’amore: incontri interessanti in questo periodo;

Scorpione. Va detto che il segno dello Scorpione avrebbe bisogno, innanzitutto, di trovare un po’ di forza fisica perché le ultime settimane hanno messo un po’ a soqquadro tutta la situazione. C’è tanto da fare, tanto da recuperare. Stelle interessanti anche perché Venere entra in un segno amico; molto importante questo transito e la parte centrale della settimana può essere vista come di grande liberazione. Non essere sempre troppo critico nei confronti delle persone che ami perché tu vuoi un po’ scandagliare se ci sono dei problemi, scoprire in anticipo se c’è qualcosa che non va ma così facendo rischi (anche se non c’ qualcosa che non va) di provocare delle tensioni inutili;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questo periodo deve rimettere in convergenza le proprie idee perché ci sono tante potenzialità, tanta creatività, ma poca strada, nel senso che in questo momento evidentemente le strade che puoi percorrere sono un po’ occupate oppure devi farti largo. I tuoi progetti devono prendere piede lentamente. Non fare il pazzo, perché il Sagittario un po’ pazzo è quindi a volte si lancia nelle situazioni senza riflettere. Questo va bene da giovanissimi ma dopo i 30 anni no;

Capricorno. Il Capricorno sta per affrontare un periodo migliore. Questa fine di Marzo è importante. Nel periodo Aprile-Maggio può anche tornare un amore. Saranno mesi importanti per chi deve chiedere la definizione di un rapporto. Se una persona rimanda in continuazione una risposta potresti anche arrabbiarti, ma è qui che si vede la forza di un Capricorno. “Prendere o lasciare, o con me o contro di me”: chissà quanti faranno un discorso del genere;

Acquario. Periodo di grandi scelte per l’Acquario che molto anticonvenzionale, libero nei limiti del possibile. Io penso che quelli che hanno un amore difficile, impossibile, possono chiuderlo e sentirsi liberi, altri invece- con la persona giusta al fianco possono vivere un amore libero. Molti vogliono, desiderano, cambiare vita, altri sono destinati a farlo proprio perché stanno mutando alcune situazioni attorno. Urano, il pianeta delle grandi trasformazioni, è entrato in azione quindi non bisogna disperare, neanche preoccuparsi più di tanto se alcune questioni cambiano, collaborazioni, incontri, amicizie. Stai per vivere una situazione diversa dal passato;

Pesci. In questo martedì il segno dei Pesci ha una bella energia ed è proprio nella relazione, nella forza della relazione a due, che bisogna impegnarsi grazie a Venere che entra nel segno, grazie soprattutto a questa tua voglia di ricostruire un’intesa, di vivere delle sensazioni speciali. Anzi, direi: dimentica il passato se ti ha fatto del male. Con queste emozioni che arrivano, ma soprattutto con questa voglia di amare, si può andare lontano ed è un momento anche di grandi risorse per chi vuole fare delle scelte importanti. Resta sempre un obbligo di attenzione per questioni legali, finanziarie, perché questo non è un anno ricco. Semmai è un anno di conservazione, è un anno in qualche modo di progetti che devono essere costruiti con molta attenzione e soprattutto, come si dice, coi piedi per terra.

