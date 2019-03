Viene sorpresa a mangiare pesce ma è vegana, l’ira dei social contro una nota influencer

Yovana Mendoza Ayres, influencer nota per aver abbracciato veganesimo e crudismo, è stata sorpresa a mangiare pesce. Lei si è scusata con tutti i suoi followers

I social sembrano aver assunto il nuovo ruolo di tribunali di massa. Chiunque possegga un computer e una connessione può dire la sua su quello che accade vicino o lontano da sé e che viene pubblicato online. Molto spesso, però, internet diventa un mezzo che aiuta gli haters (o semplicemente persone che tendono a non frenare le loro reazioni verbali) a diffondere i loro giudizi violenti. Questo è capitato nel caso di Yovana Mendoza Ayres, una nota influencer crudista vegana che è stata sorpresa a mangiare pesce. Tutto colpa di una foto. La reazione del popolo social nei suoi confronti è stata aggressiva e lei ha cercato di difendersi così.

Viene sorpresa a mangiare pesce ma è vegana, Yovana Mendoza Ayres accusata dai suoi followers

Con un milione e 300mila followers, si può dire che Rawvana, la pagina Instagram della californiana Yovana Mendoza Ayres, sia una delle più seguite (se non la più seguita) dello scenario crudista vegano. La 29enne in questione è una ragazza che ha fatto proprie le ideologie proposte da crudismo e veganesimo, tanto non solo da cambiare materialmente la sua vita- eliminando ogni cibo di derivazione animale dalla sua dieta- ma anche riuscendo a crearsi una posizione lavorativa grazie alle nuove possibilità concesse dai social networks. Non sempre, però, tutto va nel verso giusto e adesso Yovana Mendoza Ayres è nell’occhio del ciclone. Tutto per colpa di una foto, dicevamo: qualcuno ha sorpreso la ragazza in un ristorante e pare che Yovana non stesse affatto seguendo il suo regime alimentare consueto. Mangiava pesce fritto. “Dovresti ridare indietro tutti i soldi che hai fatto dicendo che sei vegana“, “Ormai puzzi di pesce“, “Noi non ti scusiamo, fai schifo!“: queste sono soltanto alcune delle frasi, pesanti, di accusa che le sono state lanciate dai suoi seguaci dopo la presa visione della foto incriminante.

Viene sorpresa a mangiare pesce ma è vegana, Yovana Mendoza Ayres si scusa su YouTube

Dopo la terribile gaffe sul pesce fritto, Yovana Mendoza Ayres ha cercato di scusarsi con i suoi followers registrando un video per il suo canale YouTube (seguito da circa 500mila persone). La 29enne sostiene che questo tipo di dieta le sia stata imposta dal suo medico per motivi di salute: “Mi dispiace davvero tanto per il modo in cui le notizie vi sono state comunicate, il modo in cui l’avete scoperto. So che molti di voi si fidano di me, mi ascoltano e probabilmente ora vi sentite ingannati e avete tutto il diritto di sentirvi così. E per questo chiedo perdono, ma sono un essere umano… Non avrei mai pensato di dovermi sedere un giorno davanti a questa videocamera per dirvi che sono già due mesi che mangio uova e pesce e mi sento molto meglio perchè la dieta crudista vegana fa male. Tornerò a una dieta vegetariana“. Nonostante la dichiarazione, però, la frittata (sempre per restare in tema di cibo) sembra fatta: Yovana Mendoza Ayres potrebbe perdere i contratti stipulati con prodotti e marchi “raw food” che avrebbe dovuto sponsorizzare. Oltre, naturalmente, a un drappello di followers che si annuncia nutritissimo.

(Fonte: Huffington Post)

Maria Mento