Anticipazioni Uomini e Donne 28 marzo 2019: in studio Andrea e Teresa, Andrea Zelletta non esce con nessuna

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di giovedì 28 marzo

Anche giovedì 28 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà! La puntata del trono classico inizia con l’ingresso in studio dei tre tronisti, e di due vecchie conoscenze del programma: Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. I due avranno un confronto, e spiegheranno al pubblico di aver passato due giorni insieme per capire se tra di loro le cose potessero andare per il meglio. Andrea Dal Corso spiega che ha sempre voluto bene a Teresa, ma al momento della scelta si è impaurito e non ha avuto il coraggio di buttarsi a capofitto in questa nuova relazione. L’ex tronista invece spiega che non sono una coppia, anche se hanno trascorso del tempo insieme e tra loro è scattato un bacio. Teresa dichiara di aver capito che tra lei ed Andrea non potrà mai esserci nulla, in quanto troppo diversi nel pensare e nell’agire.

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Zelletta decide di non portare nessuna in esterna tranne una ragazza nuova

Andrea Zelletta spiazza le sue corteggiatrici, e decide di provocarle non portando in esterna nessuna di loro. Natalia Paragoni reagisce male, si mette a piangere e dice di non riuscire a dare tutta se stessa per via delle delusioni passate. Klaudia afferma che il tronista l’ha delusa tantissimo baciando le altre sue corteggiatrici, e che non se l’aspettava minimamente dopo la loro esterna così personale. Muriel si infuria recriminando al tronista la mancanza di rispetto non solo per il bacio, ma anche per la tendenza di Andrea nel rincorrere Natalia Paragoni. Alla fine il tronista esce in esterna con Natalia, alla quale cerca di tirare su il morale con qualche battuta. Andrea esce con Klaudia, e le dice che la sua reazione gli è sembrata la più vera. In studio c’è una forte discussione con Muriel, la cui reazione per il tronista è troppo esagerata. Andrea Zelletta dichiara di non voler frenare le proprie sensazioni, e farà qualsiasi cosa si sentirà di fare.