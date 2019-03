Chi è Marco Leonardi, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Marco Leonardi, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Marco Leonardi sarà tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, la cui nuova edizione aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sullo youtuber che sta già facendo molto parlare di sè, suo malgrado, per essere figlio di un mafioso.

Marco Leonardi è nato l’8 ottobre 2001 in Sicilia. Vive a Catania e ha un fratello di nome Manuel. È diventato famoso in rete, pubblicando video sul suo canale che conta oltre 180mila iscritti. Molto seguito anche sui social, la sua storia è stata segnata dall’essere il figlio di un mafioso.

Chi è Marco Leonardi: età, biografia e curiosità

Inevitabilmente, questa storia è finita anche nel suo libro, “Il web mi ha tolto dalla strada”, pubblicato da Mondadori, nel quale racconta: “Pensando a quanto ho passato, vedo la differenza. Rifletto sul fatto che, in un certo senso, il web mi abbia salvato. Il mondo virtuale è stato un modo per distrarmi da tutto e per non pensare ai problemi della mia famiglia. Mio padre era in prigione. Un giorno io e mia madre eravamo lì per vederlo, per parlare con lui. Era un colloquio, un giorno come un altro. A un certo punto, mentre parlavamo, lui mi si è avvicinato e mi ha detto una cosa, una cosa che non dimenticherò mai: ‘Figlio mio, io non ci sono più. Occupati della casa, non far piangere mamma e stalle vicino. Pensa a tuo fratello Manuel. Adesso l’uomo di casa sei tu’. La mia storia non c’entra niente con quella degli altri youtuber, né con quella di nessun altro. Nella mia vita ho vissuto cose che un ragazzo non dovrebbe mai vedere. Adesso ve le racconto, e vi dico come ho cercato di capirle”.

Maria Rita Gagliardi