Chi è Suor Cristina, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Dopo l’esperienza a “The Voice”, Suor Cristina sarà tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”, la cui nuova edizione aprirà i battenti il prossimo 30 marzo. Una partecipazione, la sua, che sicuramente farà molto discutere. Ecco qualche nota biografica sulla suora e cantante.

Suor Cristina è nata a Vittoria, in Sicilia, il 19 agosto 1988. Da ragazza, decide di trasferirsi a Milano e studiare presso la Star Rose Accademy. Nel 2009, decide di diventare Suora presso le Orsoline della Sacra Famiglia e dopo due anni in Brasile, nel 2012, prende i voti. Lei, in prima persona, racconta che a 14 anni ha sentito questo legame con il canto, tanto che più di una volta, prima di prendere i voti, si è allontanata da Dio, credendo solo nelle note musicali.

Nel 2007, inizia a farsi conoscere professionalmente, partecipando come protagonista a dei musical, per poi approdare, nel 2014, a “The Voice of Italy”, capitanata dal rapper J-Ax che vede in lei un potenziale straordinario. Vincitrice del programma, firma un contratto con la Universal e fa uscire il suo primo album “Sister Cristina”.

Nel 2015 e 2017, è protagonista dei musical “Sister Act” e “Titanic”. Lo scorso anno, è uscito il suo nuovo album che si intitola “Felice”. Prima di prendere i voti, racconta del suo fidanzamento con un ragazzo di nome Lucio, ora invece cerca di far convivere l’amore per il suo Dio e per la musica in maniera parallela.

Maria Rita Gagliardi