Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 27 marzo 2019

Curiosi di scoprire cosa andrà in onda questa sera, 27 marzo, in prima e seconda serata? Ecco la programmazione completa.

Partiamo da Rai 1 che propone i “David di Donatello”: Carlo Conti presenta la cerimonia di premiazione della 64esima edizione dei “Premi David di Donatello”. Una grande serata di spettacolo per celebrare e festeggiare il cinema italiano. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “The Good Doctor”: le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata. In seconda serata, il film “2 singles a nozze-Wedding crashers”.

Su Rai 3 un nuovo appuntamento con le storie di “Chi l’ha visto”, condotto da Federica Sciarelli. Subito dopo, “Tg3-Linea notte”.

Passiamo alle Reti Mediaset, partendo da Rete 4 che trasmette il film “The next three days”: un professore tenta disperatamente di salvare la moglie incarcerata per un caso di omicidio. Sarà davvero disposto a tutto per far evadere la moglie? Sarà disposto anche a uccidere o a colpire una guardia? E lui crede davvero fino in fondo a sua moglie? A seguire un altro film, “The Guardian-Salvataggio in mare”.

Su Canale 5 una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”. Tra i tanti, Barbara D’Urso, questa sera, ospiterà Asia Argento. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “I Fantastici quattro”: quattro giovani scienziati teletrasportati in un pericoloso universo alternativo, vedono alterarsi in modo sconvolgente la loro forma fisica. Le vite dei quattro saranno inequivocabilmente stravolte e il gruppo dovra’ imparare a controllare le nuove abilita’ e soprattutto a lavorare insieme per salvare la Terra da un vecchio amico trasformatosi in un acerrimo nemico. Subito dopo, un nuovo episodio di “Lucifer”.

Su La 7 una nuova puntata di “Atlantide”, programma di approfondimento storico e culturale, condotto da Andrea Purgatori. A seguire, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 “Masterchef All Stars”: i personaggi piu’ iconici delle edizioni passate tornano nella temuta cucina di MasterChef. Quanti ex concorrenti non hanno vinto per un soffio e perchè non erano preparati come oggi?

Maria Rita Gagliardi