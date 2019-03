Elia Fongaro dopo la rottura con Jane Alexander: “Vi chiedo di rispettare la mia posizione”

Su Instagram, Elia Fongaro scrive un post, riguardante la rottura con Jane Alexander.

Dopo l’ospitata di Jane Alexander a “Pomeriggio Cinque” (ve ne abbiamo parlato qui), Elia Fongaro ha deciso di scrivere su Instagram un lungo post, nel quale dice la sua, in merito alla rottura con Jane, attrice di origini britanniche, conosciuta all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”.

Il post, accompagnato da una foto dall’ex Velino al mare e riferito soprattutto ai tanti followers che, in questi giorni, si stanno dicendo delusi

per la fine della relazione con Jane, recita:

“Tanti sono i pensieri, le emozioni e le parole che di pancia vorrei vomitare al Mondo.. io penso che ognuno di Voi abbia il diritto di esprimere un’opinione e di avere la propria idea a riguardo ma mi piacerebbe molto anche che ognuno di Voi rispettasse la mia scelta e la mia volontà di mantenere riservatezza e non di rendere di dominio pubblico fatti e questioni prettamente privati. Io il mio punto di vista e la mia posizione l ho già espressa e manifestata in un’intervista che ho rilasciato e con quella intendo porre fine alla questione”.

Elia Fongaro: “Vi chiedo scusa se vi ho deluso”

Elia chiede, quindi, scusa a coloro i quali si sono sentiti “traditi” dalla fine della relazione con Jane, pur essendo consapevole di avere il diritto di vivere la sua vita come meglio crede:

“Sono consapevole che molti di voi possano non condividere ma questa è la mia posizione e vi chiedo di rispettarla. Vi chiedo solo Scusa se vi ho deluso ma la Vita non è sempre quella che ci si aspetta e gli eventi non hanno sempre il corso che si vorrebbe. Io sono questo nel bene e nel male, non si può piacere a tutti e non è mia intenzione farlo. ‘’Chi mi ama mi segua’’ cit. si dice, ebbene così sia, altrimenti grazie comunque di tutto quello che mi avete dato e trasmesso in questi mesi e si va avanti #unfollowelia”

Auguriamo ad Elia di trovare presto un nuovo amore.

Maria Rita Gagliardi