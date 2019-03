Italia’s Got Talent, ESCLUSIVA al ‘prestigiattore’ Andrea Paris: “Meritato il primo posto di Sorgentone, unirò sempre recitazione e magia”

Intervista al secondo classificato di Italia’s Got Talent

E’ finito da pochi giorni il noto show televisivo ‘Italia’s Got Talent’ (in onda su Sky e TV8) e a vincere il primo premio e centomila euro è stato il pianista Antonio Sorgentone. La medaglia d’argento è andata al ‘prestigiattore’ di Foligno Andrea Paris, che in ESCLUSIVA abbiamo avuto ospite qui in redazione oggi.

Ciao Andrea e complimenti per il secondo posto. Ti definisci un ‘prestigiattore’: spiega ai nostri lettori il perché di questa definizione…

Fin da bambino ho sempre fatto teatro, ero molto piccolo e ho cominciato alle elementari. Da più grande ho cominciato a fare anche il mago, così ho fuso le due passioni insieme in un’unica figura. Ad ‘Italia’s Got Talent’ a mio parere non ha vinto tanto la magia ma la parte attoriale, scegliendo effetti non complicatissimi per dare più spazio alla recitazione e presentazione del mio personaggio.

Hai ottenuto la medaglia d’argento ad ‘Italia’s Got Talent’: è giusto a tuo parere il primo posto di Antonio Sorgentone?

Antonio ha meritato la vittoria per lo show che ha esibito, soprattutto in finale. Io invece ho puntato su una cosa più tecnica a livello di gestione del palco. Il primo posto di Sorgentone è giustissimo.

Intervista al ‘prestigiattore’ umbro Andrea Paris

Sei piaciuto tantissimo ai giudici del talent show, ma da chi ti sei sentito maggiormente apprezzato e da chi meno capito?

Credo di essere stato apprezzato da tutti e 4 i giudici, forse ho coinvolto un pochino meno Mara Maionchi ma non è stata una cosa voluta. Ho giocato più con Bisio e con Matano ma perché so che apprezza particolarmente la magia.

Ora che è finito il programma, quali sono i progetti che intendi realizzare nei prossimi mesi?

Non ho progetti in cantiere, sono in fase creativa. Girerò però i miei spettacoli con gli ‘In-scordabili’ insieme a Davide Allena e Cristiano Pierangeli.

Simone Ciloni