Justin Bieber annuncio su Instagram: “Ero infelice nell’ultimo tour”. E si prende una pausa – VIDEO

Attraverso Instagram, a cuore aperto, Justin Bieber ha diramato un annuncio che non troppo piacere farà ai propri fan: l’artista 23enne ha deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Queste le parole di Bieber: “La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della salute”.

“Tanti mi chiedono un nuovo album. Sono stato in tour durante la mia adolescenza e nella prima parte dei miei 20 anni. Ho capito, come probabilmente voi avrete visto, che ero infelice nell’ultimo tour. Non me lo merito e voi non ve lo meritate. Pagate per venire a un concerto vivace e divertente e io non sono stato in grado di darvelo”.

Ed è il momento di concentrarsi sulla vita personale: “Ora sono concentrato sulla soluzione dei problemi profondi che ho, in modo da non cadere a pezzi, così da poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere”. “Tornerò con un album appena possibile”.