L’avvocato di Fabrizio Corona: “Abbattuto, ma ora basta eccessi”

Il legale di Fabrizio Corona commenta lo stato d’animo dell’ex agente fotografico, che si trova in stato di arresto a San Vittore.

Da quarantotto ore, Fabrizio Corona è rinchiuso nel carcere di San Vittore, dopo la sospensione dell’affidamento terapeutico decisa dal giudice della Sorveglianza di Milano. L’avvocato Ivano Chiesa, legale dell’ex agente fotografico, ieri è andato ad incontrarlo in carcere e, alla stampa, ha parlato dello stato d’animo di Fabrizio:

“E’ abbattuto, ma anche pronto a reagire e a comprendere che d’ora in avanti non potrà più lasciarsi andare ad “eccessi e a comportamenti sopra le righe. Le regole vanno rispettate, se no si passa dalla parte del torto, deve capire che è così che funziona”.

A chi è andato a trovarlo in carcere, Fabrizio avrebbe raccontato che le violazioni che gli sono contestate erano legate al suo lavoro e, quindi, non avrebbe commesso nessun reato.

La solidarietà di Nina Moric

Intanto, su Instagram, Nina Moric, ex moglie di Corona e madre del figlio Carlos, ha voluto manifestare la sua solidarietà a Fabrizio, attraverso una storia su Instagram, postando una frase presa da una canzone dei Porcupine Tree che dice: “Moonlight is bleeding from out of your soul”. Ovvero: “Il chiaro di luna sanguina dalla tua anima”. Anche lo staff di Fabrizio ha rotto il silenzio su Instagram, scrivendo: “L’unione ci rende forti”.

Maria Rita Gagliardi