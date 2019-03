Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 29esima giornata

Al ritorno dalla pausa per le nazionali, le squadre di Serie A sono pronte a darsi battaglia in vista di un finale di campionato che rappresenta, per alcuni club, una chance importante per giocarsi gli obiettivi stagionali. Resta ancora accesa, infatti, la lotta Champions tra Inter, Milan, Roma e Lazio a cui potrebbe aggiungersi anche l’outsider Atalanta (a 6 punti dalla zona Champions ed in piena corsa per un posto in Uefa).

Anche in coda alla classifica la lotta è ancora aperta: sebbene Chievo e Frosinone sembrano tagliate fuori dalla corsa alla salvezza, ci sono ben 4 squadre racchiuse in due punti che rischiano la permanenza in serie A: Udinese, Spal, Empoli e Bologna. Vediamo dunque quali partite verranno trasmesse in streaming su Dazn, piattaforma che consente ai nuovi abbonati di seguire il primo mese di campionato gratuitamente

Serie A, tutte le partite della 29a giornata in streaming su DAZN

Il primo appuntamento offerto agli appassionati di calcio da DAZN è l’anticipo serale del sabato tra Sampdoria e Milan in onda a partire dalle 20:30: i rossoneri sono chiamati ad una prestazione d’orgoglio per riscattare la sconfitta nel derby (la seconda in questa stagione) e mantenere le distanze dalle inseguitrici. Un compito particolarmente impervio sul campo di una Sampdoria che quest’anno ha dimostrato di poter vincere con chiunque e che all’andata ha rischiato di espugnare San Siro, impresa evitata da una grande prova di Suso

Domenica verrà invece proposto l’anticipo delle 12:30 tra Parma e Atalanta: i ducali hanno poco da chiedere al campionato, la salvezza è quasi matematicamente raggiunta e già nelle scorse settimane hanno fatto vedere un calo di concentrazione. Importante per l’Atalanta di Gasperini (fermata sul pari da Chievo ben organizzato settimana scorsa) ottenere i 3 punti in vista della lotta alla qualificazione in Europa. All’andata gli orobici vinsero con un netto 3-0.

Infine alle 15:00 ci sarà spazio anche per la lotta salvezza con lo scontro diretto tra Frosinone e Spal: i ciociari sono chiamati ad una prova di orgoglio per mantenere viva la speranza di ottenere una salvezza (ancora matematicamente possibile), mentre la Spal cerca l’impresa fuori casa che metterebbe un po’ di tranquillità in vista del finale di stagione, la zona rossa, infatti, adesso è a soli 2 punti di distanza. All’andata il Frosinone ottenne la prima vittoria in campionato proprio sul campo della Spal con un netto 0-3.

Se siete interessati a vedere questi match, vi ricordiamo che il primo mese su DAZN è gratuito e potreste vederli senza dover pagare un abbonamento (ecco come fare).