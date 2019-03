Anticipazioni Uomini e Donne 29 marzo 2019: Giulia in esterna con Luca, Giulio e Manuel. Angela esce con Fabrizio ed Alessio

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di domani

Un’altra puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domani 29 marzo 2019. Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne, relativamente a quello che accadrà durante la prossima puntata del trono classico! La puntata continua con il trono di Giulia Cavaglià per la quale scendono Luca Daffrè, Alessandro, Manuel Galiano e Giulio Raselli. La tronista è uscita con Luca Daffrè che le “rimprovera” di non aver speso proprio delle belle parole per lui, durante la scorsa puntata. Il corteggiatore afferma che ci sono lati del suo carattere che lo attirano, come la maturità e la modalità d’approccio, ovvero caratteristiche che non riscontra in Angela Nasti. I due, nonostante tutto, si lasciano abbastanza bene. Giulia esce anche con Giulio Ravelli, a cui fa presente che non la convince molto per via dei social dove lui “alimenta il suo ego“, pubblicando articoli che parlano del suo percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: le esterne di Giulia Cavaglià ed Angela Nasti

L’esterna con Manuel va molto bene: la tronista apprezza la sua capacità di rimboccarsi le maniche nel lavoro, aiutando la famiglia in difficoltà. Giulia afferma di sentire di conoscerlo da molto tempo e, in relazione a ciò, trarrà le dovute conclusioni. Si passa poi al trono di Angela Nasti, che è uscita con Fabrizio e con un nuovo corteggiatore ovvero Alessio. L’esterna con Fabrizio si svolge sulla neve, i due sembrano abbastanza complici e si divertono. La tronista ammette che il corteggiatore le piaccia molto, che con lui si sente in imbarazzo. Angela aggiunge inoltre che, rispetto agli altri corteggiatori, lo trova più “uomo” e che con lui si sente protetta. L’esterna con il nuovo corteggiatore Alessio va molto bene, in quanto lui non la tratta come tutti gli altri e le dice quello che pensa realmente. Alla tronista questa cosa piace molto, e tra i due sembra esserci apparentemente complicità.