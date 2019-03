Chi è Antonio Razzi, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Antonio Razzi, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Antonio Razzi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sul politico.

Nato a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti, nel 1948, Antonio Razzi è un politico italiano che fino al 2007 è stato presidente della “Federazione emigrati abruzzesi in Svizzera”, dove emigrò nel 1965. Alle elezioni politiche del 2006, viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa e confermato nelle politiche del 2008. Nel dicembre 2010, Razzi lascia l’“Italia dei Valori” e passa a “Noi Sud”. Nel 2011, viene nominato consigliere personale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano; alle elezioni politiche italiane del 2013, viene candidato al Senato in Abruzzo per Il “Popolo della Libertà” ed è eletto. Nel 2013, aderisce a “Forza Italia”; nel 2018 comunica di non essere stato candidato da “Forza Italia”, alle elezioni politiche del 2018. Dal 20 giugno 2018, conduce sul Nove il programma “Razzi Vostri”.

Età, biografia e curiosità su Antonio Razzi

Dal 1974 è sposato con Maria Jesús Fernàndez, anche lei lavoratrice emigrata in Svizzera di origine spagnola, da cui ha avuto due figli.“

Maria Rita Gagliardi