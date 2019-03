Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 28 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 28 marzo 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 28 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone la prima puntata della fiction, con protagonista Vittoria Puccini, “Mentre ero via”: Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “Popolo sovrano”. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il ponte delle spie”: 957. Rudolf Abel, pittore di ritratti e di paesaggi, viene arrestato con l’accusa di essere una spia sovietica. La democrazia impone che venga processato, nonostante il regime di guerra fredda ne faccia un nemico certo e terribile. Dovrà essere una processo breve, per ribadire i principi costituzionali americani, e la scelta dell’avvocato cade su James B. Donovan, che fino a quel momento si e’ occupato di assicurazioni. Mentre Donovan prende sul serio la difesa di Abel, attirandosi l’incomprensione se non il disprezzo di sua moglie, del giudice e dell’opinione pubblica intera, un aereo spia americano viene abbattuto dai sovietici e il tenente Francis Gary Powers viene fatto prigioniero in Russia. Si profila la possibilità di uno scambio e la CIA incarica Donovan stesso di gestire il delicatissimo negoziato. In seconda serata, “Tg3-Linea notte”.

Passiamo alle reti Mediaset, con Rete 4 che propone l’approfondimento politico e di attualità di “Diritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio. A seguire, una nuova puntata di “Tatort”.

Su Canale 5 va in onda il film “Io vi troverò”: la figlia di un ex agente dei servizi segreti viene rapita per essere venduta come schiava. Il padre userà tutte le sue conoscenze e tutti i suoi mezzi per ritrovarla e riportarla a casa. Subito dopo, la prima puntata della nuova stagione del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 assisteremo alla prima puntata della nuova stagione del programma comico “Colorado”, condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. A seguire, il film “Ted”.

Su La7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Angeli e Demoni”: film basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown. Un famoso professore viene chiamato a indagare su una minaccia che incombe sulla Chiesa cattolica.

Maria Rita Gagliardi