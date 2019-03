“Dopodomani farò un attentato”. Si indaga sulla scritta trovata nel parco a Vicenza

Scritta choc nel parco: “Farò un attentato”

Poche parole, scritte con una bomboletta nera sul muro di mattoni: “Dopodomani farò un attentato”. In parte, un simbolo islamico. Questa è la scritta comparsa il 26 marzo su un muro di Parco Querini, a Vicenza, vicino all’ingresso di conto’ Rumor.

Una donna che stava facendo una passeggiata con il suo cane ha lanciato l’allarme la mattina del 26 marzo. Sul posto si sono recati gli uomini della Digos ed una pattuglia delle volanti.

Terrorismo o vandalismo?

Ora si continua ad indagare sull’inquietante scritta trovata nel parco. Non si sottovaluta infatti la possibilità che si tratti di una scritta seria, anche se si segue pure la pista dell’atto vandalico. Per ora è dubbia la provenienza della scritta, così come la credibilità della minaccia indicata nella scritta a bombolette. Il simbolo che accompagna la minaccia è la mezzaluna islamica tracciata in maniera abbastanza approssimativa. Non risulta che altri attentati siano mai stati rivendicati usando questo simbolo.

Il custode di Parco Querini, che è sprovvisto di telecamere, ha sostenuto che la scritta non fosse presente il 25 marzo al momento della chiusura. Probabilmente quindi qualcuno si è introdotto nottetempo nel parco per effettuare quella scritta in nero sul muro del parco. La Questura non rilascia altri particolari ma sono stati intensificati i controlli nelle zone sensibili della città. Considerato il periodo, infatti, la polizia non se la sente di sottovalutare la minaccia.