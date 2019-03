Enorme squalo bianco attacca un peschereccio e l’acqua si colora di rosso: il video mette i brividi

Un video da brividi mostra l’esatto momento in cui uno squalo bianco attacca un peschereccio con l’intento di rubare al pescatore la preda appena catturata.

In questi ultimi tempi i video che riprendono gli attacchi degli squali in mare aperto sono aumentati in maniera esponenziale. L’ultimo della serie è stato registrato a largo dell’isola di Guadalupe, in Messico. Le immagini mostrano una tranquilla giornata di pesca interrotta bruscamente dall’inserimento del grande predatore.

Il pescatore aveva appena preso all’amo un tonno da 45 chili, una preda che da sola avrebbe ripagato ore di attesa in mare aperto. Mentre l’uomo avvolge il mulinello per tirarlo verso il peschereccio e strattona la canna da pesca per fiaccarne la resistenza ecco che un enorme ed inquietante figura emerge a velocità supersonica dall’acqua ed addenta la preda.

Lo squalo vince la resistenza del pescatore e fa suo il tonno

Inizialmente il pescatore prova a contrastare l’azione furtiva e feroce dello squalo, ma ben presto si rende conto che è inutile e lascia andare la presa. Nel video si vede lo squalo che sbrana la sua preda cospargendo il suo sangue nelle acque dell’oceano che diventano di un intenso colore rosso. La scena ha un forte impatto visivo, sia per la rapidità dell’attacco che per la ferocia con cui viene portato a termine. Non è un caso, infatti, che il video sia stato votato favorevolmente dal 98% dei suoi visualizzatori e che in poche ore (è stato postato solo ieri dall’utente Reddit u/Philosophicmonkey) abbia fatto il giro del mondo.