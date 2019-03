Fedez e la separazione con J-Ax e Fabio Rovazzi: la spiegazione chiacchierando con Marco Montemagno – VIDEO

Fedez e la separazione con J-Ax e Fabio Rovazzi

Dall’alto del suo canale con oltre 440mila iscritti, il digital entrepreneur Marco Montemagno porta spesso a casas interviste davvero interessanti.

Stavolta è arrivato un nuovo capitolo del suo ‘4 chiacchiere con’, accompagnato da Fedez che – tra le tante cose – ha rivelato il perché della separazione con J Ax e Fabio Rovazzi (lanciato proprio da Fedez e l’ex Articolo 31): “Le separazioni nascono perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro. Quindi poi non riesco a recitare la parte dei separati in casa”.