Live Non è La D’Urso: Asia Argento: “Fabrizio Corona mi ha detto un sacco di bugie”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, nella puntata andata in onda ieri sera, Asia Argento, reduce dalla fine della breve storia con Fabrizio Corona e dal clamore mediatico che si è scatenato in seguito al caso Weinstein, ha parlato della sua vita sentimentale e dei fatti che l’hanno vista protagonista in questi ultimi mesi.

L’attrice ha iniziato parlando di Morgan, padre della figlia Anna Lou, con il quale ha avuto dei problemi, a causa dei soldi degli alimenti che, per legge, avrebbe dovuto passare alla figlia:

“Beh io penso che i figli si fanno in due, quindi un giudice aveva deciso tanto tempo addietro che lui, secondo le cifre che guadagnava, lui poteva aiutare. Mi dispiace per il pignoramento, ci doveva pensare prima, è andato tutto in automatico” dichiara Asia. “Sono rimasta incinta di Morgan molto presto, è stato l’amore più grande della mia vita”.

Successivamente, ha parlato di Fabrizio Corona, ex agente fotografico attualmente in carcere (ve ne abbiamo parlato qui) con il quale ha vissuto una brevissima relazione:

“Non ritengo che sia una persona cattiva, personalmente non mi ha fatto del male, ma in quel breve lasso di tempo ha detto un sacco di bugie, ha ingigantito delle cose nella sua fantasia. Corona è un uomo pieno di fantasie, se non avesse chiamato i paparazzi nessuno lo saprebbe e quindi non sarei qui a parlare di ciò che è successo. Non gliene voglio assolutamente, anzi mi spiace per quello che sta passando e per suo figlio”.

Protagonista, poi, di un “uno contro tutti”, Asia ha parlato del caso Weinsten e sul regista ha detto che:

“Quando mi è successo questo evento avevo 21 anni, ci ho convissuto senza capirla per tanti anni. E’ stato attraverso un’altra donna per questo è nato il #metoo” ha precisato l’attrice”.

Asia Argento: “Jimmy Bennett è stato un errore”

Infine, prima di concludere il suo intervento in studio tra le lacrime, Asia ha parlato di Jimmy Bennett che l’ha accusata di molestie:

“E’ stato un errore come tanti nella mia vita, ma non vorrei tornare su questo perchè ho già detto la mia verità al riguardo. Spero e credo che un giorno la dirà anche lui; è particolarmente doloroso. Jimmy l’ho conosciuto da bambino e non ha avuto la carriera che si aspettava. Hollywood è un luogo terribile che fagocita le anime degli attori, sopratutto dei bambini attori. Non provo risentimento verso di lui, anche se le sue accuse sono una delle cose che di più hanno rovinato la mia vita in questo anno”.

