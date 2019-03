Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Marzo 2019: il Toro giù a livello fisico, tanta fatica per la Vergine

Giovedì 28 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giovedì e venerdì sono giornate in cui dovresti evitare qualche collisione verbale, a cui vai spesso incontro perché tu le cose dentro non le tieni, eh: quando hai qualcosa da dire la riveli senza peli sulla lingua, come si dice. Considerato che il fine settimana sarà migliore, forse non conviene domani e oggi essere un po’ caustici, troppo caustici. Comunque ricorda che ci sono buone stelle per fare buoni progetti, anche in vista di Aprile, mese che sarà di grande influenza soprattutto per chi vuole iniziare un lavoro part-time;

Toro. Il Toro ha una giornata interessante ma è un po’ giù a livello fisico. Le trasformazioni, i grandi cambiamenti, qui possiamo parlarne davvero: non si discute delle piccole cose. A volte, per colpa anche di un evento imprevisto, di una situazione che apparentemente è difficile ma che poi risolviamo, siamo costretti a cambiare vita, modalità di vita. Possono cambiare gli orari, possono cambiare le abitudini, possono cambiare i movimenti. Ecco perché in questo momento molte persone del Toro si stanno per avvicinare a un processo di trasformazione che è già partito qualche mese fa, ma che se è causato da una situazione contingente, esterna, potrebbe essere anche recente come avvenimento. Sabato e domenica sono giornate in cui è probabile che ci sia un ritorno al passato anche in amore;

Gemelli. Di solito, quando hai tanti, troppi, problemi nella mente riesci a schivarli, ma a furia di accumularli alla fine devi rendere conto a te stesso di quello che non hai risolto. Sabato e domenica saranno giornate importanti per i colloqui, per un discorso legato alle relazioni interpersonali. Ricordo che in questi giorni bisogna affrontare un amore. Molto dipende dall’oroscopo del partner, che vi invito ad ascoltare con chiarezza altrimenti si rischia qualche polemica;

Cancro. Non è un giovedì rilassante ma da qualche tempo la tua vita, a livello lavorativo, non lo è più. Questo non perché le cose stiano andando male, anzi. È probabile che ci siano degli impegni in più. Saturno in opposizione rende tutto faticoso, non impossibile, mi raccomando. Invito a resistere alla tentazione che hai, però, ogni tanto di buttare tutto all’aria e qui mi rivolgo anche a coloro che sono innamorati da poco, a quelli che vivono una bella storia perché adesso con questa Venere importante si può perdere la testa per una persona, purché non ci si chiuda in casa. Sarebbe utile programmare un fine settimana d’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le donne del Leone sembrano molto prese da un sentimento. Gli uomini del Leone sono molto presi da un progetto. Entrambi saranno molto contenti di arrivare a un Aprile direi effervescente, e chi ha una crisi d’amore pensa un pochino di più al lavoro e viceversa. Un incontro, anche se un po’ agitato, potrebbe esserci nel fine settimana. Consiglio alle coppie che hanno avuto problemi di evitare scontri diretti. Chi ha chiuso una storia l’anno scorso deve voltare pagina;

Vergine. Questo giovedì riporta, per il segno zodiacale della Vergine, alla luce una grande forza, un vigore che sarà ancora più grande, energico, tra venerdì e domenica. Nonostante questo devo mettere in guardia tutti quelli che hanno un problema sentimentale, tutti quelli che hanno vissuto una difficoltà negli ultimi tempi perché da qualche giorno- in particolare questo è accaduto agli inizi di Marzo, ma possono esserci degli strascichi- si sente veramente tanta fatica addosso, si sente ancora un po’ di ruggine. E allora attenzione alle provocazioni perché arrivano dall’esterno. Ogni tanto ti dimentichi qualcosa. Strano, proprio tu che sei molto attento, ligio al dovere, programmato. La conseguenza è che perdi del tempo. Questo stress di cui parlavo prima si fa sentire e può essere rivelato anche in una sorta di insofferenza, per cui se i Vergine in questi ultimi tempi hanno notato che si chiudono un pochino di più, che sono un po’ più selettivi, non è un caso. Sappiamo che questo è un segno del rigore e del rispetto. Evidentemente qualcuno ha mancato nei tuoi confronti;

Bilancia. Per quanto riguarda i sentimenti è un oroscopo piuttosto tranquillo, se non addirittura noioso, e allora qui ci vorrebbe un po’ di elettricità. Potrebbe nascere una certa agitazione in questo weekend. Tu ci tieni molto al rispetto delle regole, però sappiamo che viviamo in una società in cui il rispetto manca e questo capita anche perché tutti hanno libertà di parola. I social sono importantissimi, aiutano tanta gente a conoscersi, però sappiamo che sono anche frequentati da persone che istigano un po’ di agitazione negli animi degli altri. E allora se c’è una cosa che proprio la Bilancia non sopporta è proprio questo genere di tensione. Allora, prudenza nei contatti superficiali, affina, ecco, le tue conoscenze, seleziona bene. Ricorda che tra l’altro questo vale anche per il lavoro perché se devi fare un progetto, in gruppo con qualcuno, devi contare solo su persone affidabili;

Scorpione. Lo Scorpione, con Urano in opposizione, da questo momento in poi non accetta più compromessi. Questo Urano però può rappresentare uno stop definitivo a situazioni che erano già state chiuse nel passato. Per esempio, in questo periodo potresti finalmente dire che una relazione non è più importante per te perché ci sono state delle evoluzioni che non consentono un ritorno. Lo Scorpione è un segno molto possessivo ed è possessivo anche nei confronti di ciò che ha perso. Questo è un problema perché, lo dico ai nati Scorpione che rimpiangono una storia e se non la rimpiangono sono ancora vittime di un ricordo, poi si rischia per pensare troppo al passato di non agevolare il futuro, le nuove conoscenze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve evitare le preoccupazioni. Sappiamo che le occasioni capitano e capiteranno. Bisogna arrivare preparati a un esame, quindi mi raccomando: non tergiversare, impegnati. Sabato e domenica sono giornate migliori per una settimana che però non ha dato grandi innovazioni e addirittura potrebbe avere portato la chiusura di un progetto, di un programma, qualcosa di insolito. Ricordati che quest’anno se si chiude una porta poi si apre un portone;

Capricorno. Per il Capricorno i rapporti sono sempre molto seri, molto importanti, e allora tutti quelli che hanno la fortuna di avere un partner Capricorno al proprio fianco dovrebbero esser contenti perché ora il Capricorno vuole fare delle proposte molto importanti. È un ottimo oroscopo per chi vuole sposarsi, convivere, fare progetti entro l’estate;

Acquario. L’Acquario deve trovare un po’ di serenità interiore perché vorrebbe buttare tutto all’aria ma questo, nei fatti, non è possibile. E poi c’è un’incidenza negativa delle spese. Troppe spese, pochi i soldi che entrano, qualche accordo che non funziona, che sembrava dovesse portare denaro e non ha portato denaro, oppure più spese per la famiglia, per un figlio, per la casa. La vita dei nati Acquario è cambiata per tanti motivi negli ultimi tempi;

Pesci. Quante volte sei in imbarazzo nei confronti degli altri? Soprattutto quando pensi che gli altri abbiano di te un’immagine un po’ distorta, quando pensano che tu sia incapace di risolvere i problemi. Ovviamente non è così e ora con Marte e Urano favorevoli e Venere nel segno sarà molto difficile vivere sentimenti, relazioni, in sordina. Tutto il contrario, e dunque mi raccomando. Per quelli che cercano una bella relazione, è tempo di gratifiche e persino di ritorni di fiamma. Emozioni in corso, realizzazioni importanti, e qui andiamo anche incontro a una seconda parte dell’anno di un certo peso. Ve ne parlerò.

Maria Mento