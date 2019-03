Chi è Angelo Russo, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Angelo Russo, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Angelo Russo sarà tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” che aprirà i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sull’attore.

Nato a Ragusa nel 1961, Angelo Russo è un attore italiano che ha raggiunto la popolarità per avere interpretato il ruolo dell’agente Catarella, nella serie “Il Commissario Montalbano”. Ha anche recitato nella fiction “Il capo dei capi” e interpretato una piccola parte nel film “Il pesce innamorato” di Leonardo Pieraccioni del 1999.

Età, biografia e vita privata di Angelo Russo

Angelo Russo è sposato ed ha una figlia, Leandra che, come confidato da lui stesso, è la sua musa. Parlando del ruolo di Catarella nella serie di Montalbano, ha rivelato che stava per perderlo se non fosse stato proprio per il consiglio della figlia.

Maria Rita Gagliardi