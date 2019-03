Chi è Ettore Bassi, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Ettore Bassi, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Ettore Bassi sarà tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” che aprirà i battenti il prossimo 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sull’attore.

Ettore Bassi è nato a Bari nel 1970. L’attore e conduttore tv aveva iniziato gli studi di architettura prima di seguire il sogno di realizzarsi nel mondo dello spettacolo. A 19 anni, frequenta una scuola di recitazione a Torino e nel 1992 vince il titolo di “Il più bello d’Italia”. Nel 1993, debutta come conduttore con “La Banda dello Zecchino” e l’anno successivo arriva il debutto come attore in “Italian Restaurant”, miniserie tv. Nel 1996, è la volta de “I ragazzi del muretto 3” e, nel 1997, veste i panni di Gabriele Perna in “Un posto al sole”. Il vero successo arriva, però, dal 2002 al 2005, con il ruolo del maresciallo Andrea Ferri in “Carabinieri” che gli fa vincere la Telegrolla d’oro come migliore attore di fiction, nel 2003. Dal 2006 al 2007, è il pediatra Corrado Milani nella serie tv “Nati ieri”. Al teatro, recita negli spettacoli “Il muro”, “Trappola mortale”, “L’amore migliora la vita”, “Il sindaco pescatore”. Nel 2016, è nel cast di “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo” e nel 2017 in “La porta rossa”, serie tv in onda su Rai 2.

Dal 2009, è sposato con Angelica Riboni, grafica pubblicitaria. La coppia ha tre figlie: Caterina, nata nel 2002, Olivia, nata nel 2004 ed Amelia, nata nel settembre 2014.

Maria Rita Gagliardi