Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 29 marzo 2019

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa in prima e seconda serata di vennerdì 29 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che trasmette una nuova puntata dello storico programma “La Corrida”, condotto da Carlo Conti. In seconda serata, un nuovo appuntamento con “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento di “N.C.I.S”: le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. In particolare si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti. A seguire, il film “La coppia dei campioni”.

Su Rai 3 va in onda il film “Ti ricordi di me”: costretta a fare i conti con la vita, il lavoro e la famiglia, Bea e’ una giovane donna che soffre di narcolessia e di perdita della memoria in seguito a grossi choc emotivi. Ricky, invece, , e’ l’autore di improbabili storie per bambini che a Roma divide casa con una coppia. Come Bea, anche Ricky ha una patologia: e’ cleptomane. Entrambi in cura dalla stessa terapeuta, i due finiscono per incontrarsi e per Ricky e’ amore a prima vista, dando inizio a un buffo e ostinato corteggiamento. Subito dopo, un documentario dedicato ad Enzo Ferrari.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto grado”, dedicata, come sempre, ai principali casi di cronaca nera italiani. In seconda serata, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 nuovo appuntamento con “Ciao Darwin 8”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 il film “Giustizia privata”: dieci anni dopo la brutale uccisione della moglie e della figlia, Clyde Shelton cerca di convincere il procuratore che aveva indagato in passato a riaprire il caso, nella speranza di ottenere quella giustizia attesa da un decennio. La sua vendetta sarà rivolta non solo verso chi ha permesso la grazia ai veri assassini, ma anche a un sistema che permette un atto cosi’ sconsiderato. Subito dopo, un altro film: “La mummia”.

Su La7 l’approfondimento politico e di attualità di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Spider-Man 2”: sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker, memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale, ecco che il suo destino torna a ricordagli che “da un grande potere derivano grandi responsabilità”. Un nuovo nemico, infatti, il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

Rai 1

21:25 La Corrida

23:30 Tv7

Rai 2

21:20 NCIS (serie tv)

23:40 La coppia dei campioni (film)

Rai 3

21:20 Ti ricordi di me? (film)

23:00 La Grande Storia

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:30 DonnAvventura

Canale 5

21:20 Ciao darwin – terre desolate

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:27 Giustizia privata (film)

23:31 La Mummia (film)

La7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Spider-Man 2 (film)

23:50 MasterChef All Stars Italia

Iris

1:00 Chi trova un amico trova un tesoro (film)

23:18 Non c’è due senza quattro (film)

Cielo

21:15 Celos – Gelosia (film)

23:25 La segretaria (film)

