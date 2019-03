Gomorra 4, al via oggi la nuova stagione su Sky, le anticipazioni dei primi due episodi

Va in onda, a partire da questa sera su Sky, “Gomorra 4”.

Va in onda, a partire da questa sera su Sky, la quarta stagione di “Gomorra”, la serie evento tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano che è diventata un vero e proprio fenomeno di costume. Cosa succederà nei primi due episodi, in onda questa sera? Ecco, per voi le anticipazioni.

Le anticipazioni dei primi due episodi di “Gomorra 4”

La terza stagione di “Gomorra” si è conclusa con la morte di Ciro, affondato nel mare del golfo di Napoli. Napoli sta per cadere in una guerra aperta e Genny deve cercare in tutti i modi di mantenere gli equilibri per evitare che un nuovo conflitto scuota la città. Per questo, decide di lasciare il suo regno a Patrizia, permettendo a un nuovo giocatore dalla potenza economica e militare, di prendere una posizione di rilievo nella scacchiera del potere. Si tratta dei Levante, un ramo della famiglia legato a Donna Imma, il cui patriarca Gerlando domina incontrastato le immense campagne avvelenate a nord di Napoli. Così saranno scongiurate anche le ritorsioni di Enzo e Valerio, ancora alleati nella partita criminale.

Nel secondo episodio, a un anno dalla morte di Ciro, vediamo Genny con una nuova immagine ed una vita completamente diversa: tatuaggi nascosti, completi alla moda, circondato da una famiglia perfetta, con la moglie Azzurra e il piccolo Pietro, nella sua villa di Posillipo. Un imprenditore che sogna di creare un’eredità per suo figlio, diversa da quella lasciata a lui da Don Pietro. Per fare questo, vuole portare avanti un grande progetto, con l’obiettivo di farlo in modo “pulito”. Operazione che si rivelerà molto più difficile del previsto.

Appuntamento a questa sera, con la prima puntata di “Gomorra 4”.

Maria Rita Gagliardi