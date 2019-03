Incidente stradale per il calciatore, auto contro scooter: paura per l’attaccante

L’auto guidata dall’attaccante in forze alla Fiorentina ha urtato uno scooter, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente

Mondo del calcio con il fiato sospeso nel pomeriggio del 29 marzo in seguito alla notizia di un incidente stradale che ha coinvolto un noto calciatore. Vittima del sinistro è l‘attaccante Federico Chiesa, in forze alla Fiorentina, coinvolto in uno scontro con uno scooter. Lo sportivo si trovava alla guida della sua auto, una Mini Cooper, quando si è verificato l’urto: sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e le volanti della polizia municipale per delimitare l’area del sinistro.

Incidente stradale per l’attaccante, auto contro motorino

Ne dà notizia Repubblica: il calciatore sarebbe rimasto illeso mentre il motociclista è stato portato in ospedale a Careggi dopo essere stato soccorso sul posto. Si lavora intanto per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità: lo scontro è avvenuto a Firenze, tra via Puccini e via Baracca.

La dinamica del sinistro

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i mezzi si sarebbero affiancati e a quel punto uno dei due avrebbe urtato l’altro; a seguito dell’impatto il motociclista sarebbe finito a terra, ferito. Chiesa si sarebbe fermato per prestare soccorso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.