Lei 21 anni, lui 74: la coppia farà sesso in diretta durante un reality show

Una coppia con 53 anni di differenza parteciperà a un reality e farà l’amore in diretta televisiva cercando di concepire un bambino.

Si amano e sono pronti a dimostrarlo facendo sesso in diretta televisiva. E’ la sconcertante decisione di una coppia, lei 21 anni, lui 74, che parteciperanno ad un reality show per mostrare a tutti il loro amore e che la differenza di età, 53 anni nel loro caso, non conta. Con un gesto concreto: faranno l’amore ripresi dalle telecamere dal momento che i due non sono intenzionati ad interrompere la loro sex routine quotidiana e, anzi, cercheranno di avere un bambino in diretta.

La coppia vuole avere un figlio in diretta tv

Milijana Bogdanovic ed il fidanzato Milojko Bozic sono una coppia serba ma la loro storia ha già superato i confini del paese diventando virale in tutto il mondo: l’enorme differenza di età non li spaventa tanto che, oltre al reality, sono pronti a giurarsi eterno amore il prossimo settembre, convolando a nozze. La coppia ha spiegato di avere una vita sessuale particolarmente attiva e Milijana ha sottolineato la sua intenzione di fare sesso durante il reality: “Perché non dovremmo farlo? Mi piacerebbe rimanere incinta”, si legge sul Mirror, “Voglio davvero dimostrare alla gente che ciò che ci unisce è reale“.

A settembre il matrimonio

La notizia ha spaccato in due il web e non sono mancate le polemiche e le critiche da parte di chi ritiene che la loro differenza di età sia eccessiva e che dietro il loro desidersio possa celarsi una trovata commerciale ed un’operazione di marketing. Ma i due hanno ripetutamente assicurato di amarsi davvero e di avere intenzione di sposarsi a breve, anche se le nozze verranno celebrate in comune dal momento che la Chiesa locale non ha accettato di sposarli. Intanto, entro alcune settimane, la coppia prenderà parte al reality intitolato Parovi, ovvero “Coppie”.